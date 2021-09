Cupa României / „U“ Craiova – CFR Cluj, scor 1-0, în imagini Universitatea Craiova s-a impus in 16-imile de finala in fața campioanei CFR Cluj și va continua in Cupa Romaniei. Alb-albaștrii au caștigat cu 1-0 disputa de joi seara, de pe stadionul „Ion Oblemenco“, iar GdS va pune la dispoziție o ampla galeri foto de la disputa. Cupa Romaniei, 16-imi de finala: Marti, 21 septembrie:Somuz Falticeni – FC Voluntari 1-4Minaur Baia Mare – Poli Iasi 3-1Petrolul Ploiesti – FCU Craiova 0-1CS Mioveni – Rapid 4-5. Miercuri, 22 septembrie:FC Arges – FC Botosani 4-2CSM Slatina – Dunarea Calarasi 1-2Csikszereda Miercurea Ciuc – Chindia Targoviste 0-1Unirea Slobozia –… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Antrenorul formației CFR Cluj, Dan Petrescu, a pus eliminarea din Cupa Romaniei pe seama absențelor din lot. In schimb, „Bursucul“ nu a contestat in niciun moment victoria Universitații Craiova. „Și noi, și Craiova am inceput cu alte formule fața de meciul din campionat. Craiova a inceput mai bine,…

- Universitatea Craiova a eliminat-o pe CFR Cluj in 16-imile Cupei Romaniei, iar antrenorul alb-albaștrilor, Laurențiu Reghecampf, s-a declarat incantat de rezultat și chiar de joc. „Sunt fericit pentru rezultat și pentru faptul ca ne-am calificat in optimi. Echipa a jucat bine, impotriva unei formații…

- Universitatea Craiova a reușit calificarea in optimile de finala ale Cupei Romaniei, in detrimentul campioanei CFR Cluj. Alb-albaștrii s-au impus joi seara in Banie, cu 1-0, și s-au revanșat astfel fața de ardeleni pentru infrangerea inregistrata luni, in campionat. Oltenii au scuturat plasa ardelenilor…

- Șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei incep marți. Meciurile se disputa intr-o singura manșa, pe terenul echipei mai slab cotate sau in funcție de televizari, la echipa care are nocturna. Din 16-imi se vor califica mai departe 16 echipe, care vor fi grupate apoi in opt meciuri in faza optimilor…

- CS Universitatea Craiova va intalni, pe teren propriu, echipa CFR Cluj, in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei, s-a stabilit, joi, la tragerea la sorti care a avut loc la Casa Fotbalului. Acest meci a fost posibil deoarece Campioana Romaniei nu a fost cap de serie la tragerea la sorti, din cauza rezultatelor…