„U“ Craiova intalneste astazi, de la ora 20.30, pe stadionul „Ilie Oana“, din Ploiești, pe Astra Giurgiu, in marea finala din acest an a Cupei Romaniei. Știința va incerca sa obțina in aceasta seara cel de-al 8-lea trofeu, iar GdS va va tine la curent cu evolutia scorului si cu momentele importante ale meciului. Am avut ceva probleme inainte de startul meciului, odata ce suporterii Științei au ajuns la stadionul din Ploiești. Jandarmii nu le-au permis sa intre in arena cu bennere și steaguri, iar apoi au inceput protestele, evident. In cele din urma, lucrurile s-au calmat odata ce patimașii suporteri…