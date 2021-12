Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, miercuri, ca formatia sa o intalneste in sferturile de finala ale Cupei Romaniei pe ACSO Filiasi, din Liga a III-a, iar in aceste conditii trebuie sa se vada pe teren o diferenta foarte mare de valoare, arata Agerpres.…

- Oficialii celor de la ACSO Filiași (Liga 3) au comentat tragerea la sorți a „sferturilor” Cupei Romaniei, competiție in care o va intalni pe principala favorita, CSU Craiova. Spre deosebire de ediția precedenta, cand „sferturile” s-au disputat in luna martie, duelurile sunt programate anul acesta.Partidele…

- Chindia Targoviste a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Gaz Metan Medias si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, anunța news.ro. Vlad Morar a marcat in propria poarta in minutul 29. Chindia si ACSO Filiasi sunt echipele care au acces deja…

- Antrenorul formatiei CS U Craiova, Laurentiu Reghecampf, a susținut, miercuri, o conferinta de presa, in care a prefaț meciul din saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, cu CFR Cluj. In campionat, in partida disputata luni, ardelenii s-au impus cu 1-0, astfel, ca antrenorul echipei oltene vrea…

- Universitatea Craiova o intalneste joi, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe CFR Cluj. Acest joc conteaza pentru 16-imile Cupei Romaniei. Oltenii nu concep sa rateze calificarea si astfel sa iroseasca sansa reabilitarii in fata suporterilor, dezamagiti dupa infrangerea de luni, din Gruia.…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca va alinia cea mai buna formatie in meciul cu CFR Cluj din Cupa Romaniei. Cele doua echipe s-au intalnit si in ultima etapa a campionatului, cand CFR a castigat, pe teren propriu,…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca jucatorii sai sa aiba o alta atitudine in meciul din saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, cu CFR Cluj, fata de cel din campionat, pierdut cu 0-1. "E putin…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Laurențiu Reghecampf, a implinit astazi 46 de ani. Reprezentanții gruparii oltene au realizat un interviu special cu tehnicianul Științei, pe care vi-l redam integral și in care „Reghe“ afișeaza o mare dorința de a reuși performanțe notabile cu echipa din…