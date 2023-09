Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 26-28 septembrie sunt programate meciurile din prima etapa in cele 4 grupe ale Cupei Romaniei Betano, ediția 2023-2024! Toate cele 12 jocuri vor fi transmise in direct fie de catre posturile deținatoare de drepturi TV, Digi Sport și Prima Sport, fie pe platforma FRF.tv ! Iata programul jocurilor:…

- Chindia Targoviște, Gloria Buzau, FC Voluntari, SC Oțelul Galați, Dinamo, FC Bihor Oradea, FC Botoșani, Progresul Pecica, CSM Alexandria, Steaua, CS Tunari, Corvinul Hunedoara, Universitatea Cluj, SCM Zalau, FC Hermannstadt și UTA Arad sunt cele 16 echipe calificate din Play-off-ul Cupei Romaniei. Acestora…

- Marti, 29 august – ora 17.30: FC Bacau – Otelul Galati, CSC Selimbar – FC Voluntari, Phoenix Buzias – Chindia Targoviste, CSM Deva – Gloria Buzau; ora 19.00: Metaloglobus Bucuresti – Dinamo. Miercuri, 30 august – ora 17.00: FC Bihor Oradea – Campionii FC Arges; ora 17.30: CS Mioveni – FC Botosani, Progresul…

- Preparatorul fizic și totodata antrenorul interimar al echipei FCU Craiova, Dan Vasilica, a explicat cu greu infrangerea la scor suferita vineri seara, 3-5 cu Rapid . Acesta a admis problemele din defensiva și spera ca acestea sa se remedieze curand, cand va aparea la echipa și un antrenor principal.…

- Antrenorul formației Sepsi, Liviu Ciobotariu, s-a declarat mulțumit de rezultatul meciului cu FCU Craiova, dar a admis ca jocul nu a fost de laudat. „Meciul de astazi a fost forate greu, am intalnit o echipa foarte buna. O prima repriza echilibrata, cu ocazii de ambele parți. Cand Mascarenhas a primit…