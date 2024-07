Cupa României “Patrula Airsoft 2024” va avea loc la Alba Iulia, în perioada 6-7 iulie Eveniment organizat de Federația Romana de Airsoft și susținut de Primaria Municipiului Alba Iulia. Ne bucuram sa va anunțam oficial de organizarea cupei “Patrula Airsoft 2024”. Ce este Patrula Airsoft? Este al treilea format de proba sportiva pe echipe oferit de Federația Romana de Airsoft in care jucatorii abordeaza cu totul alt stil de joc fața de Domination și SpeedsoftRO. In acest stil, jucatorii trebuie sa indeplineasca taskuri, sa securizeze obiective și sa ofere cel mai bun timp pe teren. Este, dupa cum bine știți, un eveniment la fel de intens precum celelalte, dar totodata, unul foarte… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

