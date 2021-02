Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de volei feminin Volei Alba Blaj a castigat, duminica, la turneul de la Cluj-Napoca, trofeul Cupa Romaniei, dupa ce a invins formatia Dinamo Bucuresti in finala competitiei. Scorul a fost 3-0, pe seturi 25-13, 25-22, 25-19. In semifinale, rezultatele au fost: CSM Targoviste – Volei Alba Blaj…

- Echipele feminine de volei CSM Volei Alba Blaj si CS Dinamo Bucuresti vor disputa finala Cupei Romaniei, dupa victorii inregistrate sambata, 20 februarie, in partidele din semifinale. In prima semifinala, CSM Volei Alba Blaj, detinatoarea en-titre a trofeului, a invins pe CSM Targoviste, scor 3-1 (25-17,…

- CSM Volei Alba Blaj si CS Dinamo Bucuresti se vor intalni, duminica, de la ora 14:00, in finala Cupei Romaniei la volei feminin, in Sala Sporturilor 'Horia Demian' din Cluj-Napoca. Sambata, in prima semifinala, CSM Volei Alba Blaj a trecut de CSM Targoviste cu scorul de 3-1 (25-17, 25-22, 23-25,…

- CSM Targoviste si CSM Volei Alba Blaj, primele doua clasate, au castigat clar primele lor meciuri jucate, vineri, in returul Diviziei A1 la volei feminin. Liderul CSM Targoviste a trecut de CS "U" NTT Data Cluj cu 3-0 (25-8, 25-20, 25-12), in 62 de minute. Ghergana Dimitrova a reusit 23…

- CSM Targoviste si CSM Volei Alba Blaj, primele doua clasate, s-au desprins de urmaritoare, dupa victoriile reusite, luni, in turneul al saselea al Diviziei A1 la volei feminin. CSM Targoviste a obtinut a zecea victorie din tot atatea meciuri, 3-0 (25-9, 25-22, 25-17) cu FC Arges,…

- CSM Targoviste a reusit a noua sa victorie consecutiva in Divizia A1 la volei feminin, 3-1 (25-22, 25-17, 22-25, 25-17) cu CS Dinamo Bucuresti, duminica, pe teren propriu, in turneul al saselea al campionatului. Cubaneza Casanova a reusit 21 de puncte, iar bulgaroaica Ghergana Dimitrova a contribuit…