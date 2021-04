Stiri pe aceeasi tema

- Scrimerul Alexandru Oroian, de la CSM Satu Mare, a cucerit Cupa Romaniei la spada individual masculin, dupa ce l-a invins pe colegul sau Lehel Nagy, scor, 15-9, in finala desfasurata, sambata, in Sala de Scrima „Ana Pascu” din Bucuresti, informeaza Federatia Romana de Scrima. In semifinale, Oroian s-a…

- Sportiva Sabina Martis, legitimata la CSA Steaua, a castigat Cupa Romaniei la sabie, dupa ce a invins-o in finala pe Ilinca Pantis (Riposta Bucuresti) cu 15-11, duminica, in Sala de Scrima ''Ana Pascu'' din Bucuresti, potrivit Federatiei Romane de Scrima. Martis a trecut…

- La Cupa Mondiala la spada de la Kazan (Rusia), Romania a avut echipa inscrisa doar in concursul feminin, iar tricolorele (Bianca Benea, Ana Maria Popescu, Greta Vereș, Amalia Tataran) au eliminat in primul tur al tabloului principal reprezentativa Kazahstanului, scor 45-36, informeaza Federatia Romana…

- Scrimera Ana-Maria Popescu (CSA Steaua), medaliata cu aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, cu echipa, a castigat titlul de campioana nationala individuala la spada, dupa ce a invins-o pe colega sa de club Greta Veres cu scorul de 15-8, miercuri, in finala desfasurata in Sala de Scrima „Ana…

