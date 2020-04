Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Pandemia de coronavirus are un impact negativ asupra activitații sportive de la majoritatea cluburilor din lume. Din pacate, și fotbalul romanesc are de suferit. Drept urmare, conducerea CSM Reșița a luat decizia sa reduca salariile fotbaliștilor și antrenorilor de la club pe perioada starii…

- Campionatul Ligii I la fotbal, suspendat pe perioada starii de urgenta din cauza pandemiei de coronavirus, ar putea fi reluat la 16 mai, situatie in care antrenamentele echipelor ar urma sa inceapa la 16 aprilie, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES , Emilian Hulubei, presedintele Asociatiei Fotbalistilor…

- Liga 1 de fotbal din Romania ar putea fi reluata pe 16 mai, dupa ce competiția a fost suspendata din cauza pandemiei de coronavirus.Data de 16 mai 2020 pentru reluarea Ligii 1 a fost avansata, miercuri, de catre Emilian Hulubei, presedintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania…

- Campionatul Ligii I, suspendat pe perioada starii de urgenta din cauza pandemiei de coronavirus, ar putea fi reluat la 16 mai. In aceasta situatie antrenamentele echipelor ar urma sa inceapa la 16 aprilie. Afirmația a fost facuta astazi de catre Emilian Hulubei, presedintele Asociatiei Fotbalistilor…

- Cupa Romaniei MODIFICARI… Federatia Romana de Fotbal ia in considerare schimbarea sistemului de desfasurare al Cupei Romaniei la fotbal, in cazul in care se va intra in criza de timp, din cauza pandemiei de coronavirus. Cupa Romaniei a ajuns in faza semifinalelor, unde sunt calificate Dinamo Bucuresti,…

- In urma comunicarii dintre AJF Prahova si Federatia Romana de Fotbal, Comitetul de Urgenta al forului de pe strada Pielari a adoptat mai multe masuri: Avand in vedere hotararea de a inchide instituțiile de invațamant preuniversitar intre 11 și 22 martie, Federația Romana de Fotbal a decis și suspendarea…

- ASTA IMPUNE SITUAȚIA ACTUALA: Urmare a deciziilor luate la nivel național, menite sa previna raspandirea coronavirusului (COVID-19), Federația Romana de Baschet a decis, astazi, ca toate competițiile oficiale de baschet din Romania se vor desfașura FARA spectatori pana la finele lunii martie. Read…

- REȘIȚA – Și handbalistele de la Clubul Sportiv Universitatea și-au reluat in aceasta saptamana activitatea, la Sala Polivalenta din Reșița. Timpul pentru pregatire este foarte scurt pentru studentele reșițene deoarece inca de pe data de 15 ianuarie vor disputa primul meci oficial din 2020. In campionatul…