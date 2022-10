Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a pastrat doar patru jucatori care au fost titulari cu Anderlecht pentru formula de start a meciului cu echipa daneza Silkeborg IF, care are loc joi seara, pe Silkeborg Stadium, in Grupa B a competitiei de fotbal Europa Conference League. Fii la curent cu…

- Echipele argeșene din Superliga și-au aflat astazi adversarii din Cupa Romaniei. CS Mioveni a fost repartizata in Grupa B. Grupa este formata din 6 echipe: CS Mioveni, FCSB, FC Botoșani, UTA, Gloria Buzau, Oțelul Galați. FC Argeș va evolua in grupa D cu Universitatea Craiova, Chindia, Hermannstadt,…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa lupta pentru ocuparea pozitiei a doua in grupa B a Conference League, alaturi de adversarul de joi, Anderlecht, si echipa daneza Silkeborg, englezii de la West Ham fiind considerati favoriti. „Am vazut…

- Ilie Dumitrescu, fostul internațional, a criticat schimbarile facute de Nicolae Dica in meciul pierdut de FCSB cu West Ham, scor 1-3. La 1-1, antrenorul roș-albaștrilor i-a introdus in teren pe David Miculescu și Tavi Popescu in locul lui Compagno, respectiv Olaru. Cei doi nou-intrați au fost cei mai…

- Francis McAvennie, fost atacant important al celor de la West Ham in anii `80, considera ca echipa engleza trebuie sa aiba șase victorii in grupa și ca cea mai periculoasa formație, dupa West Ham, este Anderlecht Bruxelles, cat despre FCSB, scoțianul spune ca West Ham n-ar avea voie sa se incurce…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a laudat mutarea facuta de Nicolae Dica in repriza a doua a meciului cu Viking, 3-1, in play-off-ul Conference League. Viking - FCSB 1-3 - Detalii AICICFR Cluj - Maribor 1-0 - Detalii AICIHapoel Beer Sheva - CSU Craiova - 1-1 (4-3 la penalty-uri) - Detalii AICI Deși a marcat…

- Nicolae Dica a revenit astazi, fiind prezentat oficial ca antrenor la formația unde s-a consacrat și ca fotbalist- FCSB. Clubul de fotbal FCSB a anuntat, marti, pe un site de socializare, instalarea lui Nicolae Dica, antrenor care il inlocuieste la conducerea tehnica a echipei ros-albastre pe Anton…

- SCM OHMA Timisoara le va avea ca adversare in grupa E, din Cupa Romaniei, pe CSU Sibiu și CSM Targu Jiu. Baschetbalistii alb-violeti vor debuta in noul format al competitiei K.O. la inceputul lui octombrie. Sibiul va fi gazda grupei banatenilor. Echipa gazda va juca in prima si ultima zi, in timp ce…