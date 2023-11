Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca a deschis scorul in Gruia, Farul Constanta a fost surclasata de CFR Cluj, scor 1 3, intr un meci din etapa a 14 a a Superligii. Campioana Romaniei se afla pe locul 7 in clasament, cu 20 de puncte din 14 meciuri jucate, la egalitate cu Petrolul locul 6 si Hermannstadt locul 5 . Managerul tehnic…

- Farul Constanța și UTA se vor intalni joi intr-o partida restanta din etapa a cincea a SuperLigii. Campioana Romaniei sufera la nivelul lotului, nu mai puțin de șapte fotbaliști avand probleme inaintea meciului.

- Pandurii debuteaza azi in cea de-a treia competitie a sezonului, Cupa Romaniei. Trupa lui Pustai are o misiune aparent usoara in 16-imi contra divizionarei secunde, Farul Constanta. Pandurii Targu Jiu – Farul Constanta, Stadion Municipal, Targu Jiu,...

- Campioana Romaniei la fotbal, Farul Constanța, a fost eliminata din Conference League de HJK Helsinki. Constanțenii au pierdut in finlanda cu 0-2, dupa ce in tur s-au impus cu 2-1, in play-off-ul competiției. Echipa lui Hagi rateaza astfel prezența in faza grupelor și parasește dezamagitor cupele europene.Știre…

- Dupa 3 0 cu Flora Tallinn in prima mansa, Farul Constanta e la un pas de calificarea in play off ul Conference League 2023 2024. Transferat in aceasta vara de Farul Constanta, fundasul central portughez Diogo Queiros a marcat in partida cu Flora Tallinn primul sau gol in tricoul "marinarilorldquo;.…

- Azi au avut loc turul 2 din Cupa Romaniei, in care s-au duelat 60 de echipe. Cine a participat in turul 2 al Cupei Romaniei38 de caștigatoare ale meciurilor din Turul 1, intre care și 4 campioane regionale2 ocupante ale locului 3 din play-off-ul competiției Liga 3, ediția 2022-2023, care nu au intrat…

- Cele trei reprezentante ale Romaniei in Conference League la fotbal și-au aflat, luni, in urma tragerii la sorți de la Nyon (Elveția), posibilele adversare din play-off, faza in care se vor califica daca vor trece de turul III preliminar. Campioana Romaniei, Farul Constanța, o are ca adversara in turul…

- FCSB s-a calificat in turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, dupa ce a invins echipa bulgara TSKA 1948 cu scorul de 3-2 (1-0), joi seara, pe Stadionul \”\”Arcul de Triumf\”\” din Bucuresti, in mansa secunda a turului al doilea preliminar. In tur, in Bulgaria, FCSB caștigase…