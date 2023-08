Stiri pe aceeasi tema

- Astazi au loc primele 22 de dispute din turul III preliminar al Cupei Romaniei. Toate meciurile au inceput la ora 17:30 și sunt liveSCORE pe GSP.ro. Turul 3 din Cupa Romaniei programeaza o serie de meciuri interesante. CSA Steaua se deplaseaza e terenul fostei prim-divizionare Dunarea Calarași, Corvinul…

- CSU Alba Iulia, singura reprezentanta a Albei ramasa in Cupa Romaniei, va intalni CSM Deva in turul al treilea al Cupei Romaniei, miercuri, 16 august 2023, la Galtiu, la ora 17.30. Universitarii au avut și șansa la tragerea la sorți, intrucat au evitat o echipa din eșalonul secund. Formația din județul…

- Azi au avut loc turul 2 din Cupa Romaniei, in care s-au duelat 60 de echipe. Cine a participat in turul 2 al Cupei Romaniei38 de caștigatoare ale meciurilor din Turul 1, intre care și 4 campioane regionale2 ocupante ale locului 3 din play-off-ul competiției Liga 3, ediția 2022-2023, care nu au intrat…

- Astazi, 9 august 2023, in turul secund al Cupei Romaniei, s-au intalnit CSU Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, singurele reprezentante ale județului Alba ramase in competiție. Nebunie de meci, in turul secund al Cupei Romaniei, in partdia dintre CSU Alba Iulia și Metalurgistul Cugir. Studenții s-au…

- Miercuri, 9 august 2023, de la ora 17.30, in turul secund al Cupei Romaniei, s-au intalnit CSU Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, singurele reprezentante ale județului Alba ramase in competiție. Duelul capitanilor, capitanii Șauca și Bucurica, jucatori experimentați, a fost tranșat in prima repriza…

- Un nou derby bacauan in Cupa Romaniei. Dupa ce a trecut cu 3-0 de concitadina Aerostar, in etapa inaugurala, FC Bacau va intalni pe CSM Bacau in turul secund, programat miercuri, 9 august, de la ora 17.30. Confruntarea se va disputa la Ruși-Ciutea, in manșa unica, astfel incat invingatoarea dintre FC…

- Antrenament cu public pentru CS Universitatea Alba Iulia in turul intai al Cupei Romaniei. Doua echipe din Alba merg mai departe Turul intai al Cupei Romaniei s-a desfașurat miercuri, 2 august, iar in urma meciurilor disputate doua echipe din Alba merg mai departe. Cel mai așteptat meci a fost cel…

- Avantul Reghin (foto) si ACS (MSE) Targu-Mures se vor intalni, miercurea viitoare, intr-un meci contand pentru turul I al Cupei Romaniei la fotbal, sezonul 2023-2024, a informat Federatia Romana de profil, in aceasta dimineata. Urmand un obicei recent, din ultimii 2-3 ani, Cupa Romaniei nu se mai joaca…