- Ovidiu Burca (42 de ani) a anunțat ca Dinamo va folosi la Targu Jiu cel mai bun prim „11” posibil, obiectivul imediat fiind calificarea in grupele Cupei Romaniei. Viitorul Pandurii Targu Jiu - Dinamo, din play-off-ul Cupei Romaniei, se joaca astazi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP. ...

- Otelul Galați a fost dominata 120 de minute de Jiul Petroșani, dar a fost salvata de portarul de 23 de ani Rareș Pop, care a fost decisiv la golul marcat de galateni in prelungiri si a scos doua lovituri de departajare. Lider in Liga a 2-a, Dorinel Munteanu nu a pus mare pret pe meciul cu Jiul din…

- Federația Romana de Fotbal a organizat la finele saptamanii trecute, la Casa Fotbalului, tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din faza Play-off-ului Cupei Romaniei, ediția 2022-2023. Primele echipe trase din urna de catre federalii Gabriel Bodescu și Felix Grigore au fost Foresta Suceava și…

- CSA Steaua București s-a calificat cu mari emoții in play-off-ul Cupei Romaniei, dupa ce a trecut la loviturile de departajare de Flacara Moreni, scor 5-3 (2-2 dupa 90 și 120 de minute). Mai departe merg și Dinamo București și Oțelul Galați.

- Astazi, ora 16.30, in Cupa Romaniei, CS Ocna Mureș – Unirea Ungheni | Meci pentru istorie: calificarea = duel cu Liga 1! Astazi, de la ora 16.30, in turul 3 al Cupei Romaniei, meci cu o miza enorma intre CS Ocna Mureș și Unirea Ungheni, colege in Seria 9 a eșalonului terț. Asta intrucat calificarea…

- Marți a inceput turul 3 al Cupei Romaniei, faza in care intra in competiție echipele din Liga 2. Cu o singura excepție, echipele din Liga 2 care au evoluat marți au reușit sa treaca mai departe, fiind vorba despre Ripensia Timișoara, CSC Dumbravița, CSM Slatina și Chiajna, ultima avand nevoie de lovituri…

- Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, din Liga a 4 a a judetului Constanta, isi continua parcursul deosebit in Cupa Romaniei, editia 2022 2023.Campioana regionala, formatia pregatita de Petre Grigoras a jucat apoi in faza intai nationala a competitiei, in care a intalnit pe teren propriu, pe stadionul…

- Federația Romana de Fotbal a semnat un parteneriat cu Pambac, prin care compania din Bacau, cu o tradiție de peste 50 de ani, devine sponsor oficial al competiției Cupa Romaniei. Brandul Pambac, susținator al Echipei naționale U21 a Romaniei in ultimii ani, se alatura competiției-spectacol din fotbalul…