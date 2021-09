Cupa României | CS U Craiova – CFR Cluj 1-0. Oltenii, ultimii calificați în optimile competiției CS U Craiova, detinatoarea trofeului, a eliminat-o pe campioana CFR Cluj in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei, impunandu-se cu scorul de 1-0 in meciul disputat, joi seara, la Craiova. Prima ocazie a partidei a avut loc in minutul 8 și a aparținut echipei gazda. Vina a centrat in careu, iar Markovic a reluat cu capul, pe langa poarta. Oltenii au marcat in minutul 22, dar golul a fost anulat pe motiv de offside. Vatajelu centreaza in fața porții, iar Baiaram a trimis mingea in plasa, cu o lovitura de cap. CS U Craioova chiar a inscris in minutul 63. Vatajelu i-a centrat perfect lui Houri, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

