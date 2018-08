Stiri pe aceeasi tema

- Sorții au harazit la tragerea sorți a meciurilor din turul 2 al Cupei Romaniei, ediția 2018-2019, echipa FC Unirea Tașnad. Conform regulamentului competiției se joaca intr-un singur tur, echipa noastra fiind gazda. Astfel meciul va avea loc miercuri, 15 august, pe Stadionul „Viorel Mateianu” cu incepere…

- Tragerea la sorți pentru faza a doua a Cupei Romaniei a scos-o in calea celor de la CS Minaur pe formația din județul vecin, Unirea Tașnad. Meciurile din faza a doua a Cupei Romaniei se vor disputa in 14 și 15 august, incepand cu ora 17:30. In conformitate cu formatul aprobat in sedinta Comitetului…

- Miercuri, 1 august, de la ora 17 s-a dusputat jocul dintre CS Minerul și Rapid Jibou. Echipa antrenata de Dorin Toma s-a impus cu un lejer 2-0, avand alte șanse bune de a marca. Golurile CS Minaur au fost marcate de Valer Giurgiu (min. 21) și de Sandu Bococi (min. 73). Pentru CS Minerul au evoluat: Danciu…

- Noua editie a Cupei Romaniei, sezonul 2018-2019, debuteaza miercuri, 1 august, atunci cand sunt programate meciurile primului tur. In aceasta faza participa 68 de echipe: 42 de castigatoare ale fazei judetene si 26 care au evoluat in editia precedenta a Ligii 3 (cu clasamentul mai slab). Cele 34 de…

- Timp de doua zile, ieri 21.06 și astazi 22.06, stadionul municipal ”Viorel Mateianu” din Baia Mare a gazdui concursurile serviciilor private și voluntare pentru situații de urgența, etapa județeana. In concurs s-au inscris 5 echipe ale serviciilor private pentru situații de urgența și 6 echipe ale serviciilor…

- Costica Buceschi se intoarce la echipa feminina de handbal. Alaturi de acesta, in sezonul competitional viitor, pe banca tehnica se va afla si Magdalena Kovacs, fosta jucatoare emblematica care de-a lungul carierei sale a jucat doar pentru municipiul Baia Mare. Costica Buceschi este antrenorul sub bagheta…

- Copiii sunt speciali si merita toata atentia si grija noastra. In mod deosebit, de ziua lor, ne dorim sa fie mai bucurosi, sa zambeasca mai mult si sa ne cunoasca mai bine. In acest context, activitatile desfasurate in parcarea Stadionului „Viorel Mateianu” din Baia Mare au continuat la sediul Inspectoratului…

- Cu ocazia Zilei Copilului, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne organizeaza joi, 31.05.2018, in intervalul orar 10.00-14.00, o serie de activitați destinate copiilor. Toți copiii sunt asteptați de catre jandarmi, polițiști, pompieri și reprezentanții Instituției Prefectului Maramureș…