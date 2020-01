Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbalistii de la SCM „U“ Craiova vor disputa in acest weekend penultimul meci din sezonul regulat din Liga Nationala de Baschet Masculin. Oltenii se vor deplasa la Cluj, pentru duelul cu CS Universitatea, liderul momentului in Romania. Partida va avea loc sambata, de la ora 19.00, si va conta pentru…

- ​Echipele de baschet masculin SCM Timisoara si Dinamo Bucuresti s-au calificat, miercuri, la Turneul Final Four al Cupei României, dupa ce au eliminat în returul sferturilor de finala ale competitiei formatiile BCMU Pitesti, respectiv pe Steaua Bucuresti, potrivit News.ro. SCM Timisoara…

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a invins sambata, pe teren propriu, formatia CSU Sibiu, cu scorul de 83-64 (43-34), in mansa tur din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. CSU Sibiu detine trofeul potrivit news.roPrincipalii marcatori ai meciului, la care au asistat…

- Echipa masculina de baschet SCM „U” Craiova va disputa luni, de la ora 19.00, manșa tur a sferturilor Cupei Romaniei impotriva formației CSM Oradea. Partida din sala „Antonio Alexe” va ultima pentru „alb-albaștri”, carora le revine onoarea, totodata, de a inchide anul baschetbalistic in Romania . Craiova…

- Echipa masculina de baschet SCM „U” Craiova va disputa maine, de la ora 18.30, in deplasare, duelul cu BCMU Pitesti. Partida va conta pentru etapa a 10-a din Liga Nationala de Baschet Masculin ( LNBM ). Gruparea Craioveana se afla in cea mai slaba perioada din acest campionat. Dupa trei victorii in…

- Cupa Romaniei la baschet masculin a ajuns in faza sferturilor de finala, iar conform tragerii la sorti de luni, de la sediul FRB, duelurile vor fi intre echipele SCM Timisoara – BCMU Pitesti, U BT Cluj-Napoca – CSU Sibiu, Steaua Bucuresti – Dinamo Bucuresti si SCM U Craiova – CSM Oradea, potrivit…

- Echipa masculina de baschet SCM „U” Craiova nu a avut prea mult noroc la tragerea la sorti pentru sferturile Cupei Romaniei. Trupa lui Aleksandar Todorov va intalni in dubla mansa campioana CSM Oradea, formatie pe care nu a reusit s-o mai invinga de patru jocuri. Primul meci se va disputa in Banie,…

- Echipa masculina de baschet SCM „U” Craiova va disputa maine, de la ora 19.00, in Sala „Transilvania“, duelul contra vicecampioanei Romaniei, CSU Sibiu. Partida conteaza pentru etapa a 8-a din Liga Nationala de baschet masculin. Gruparea craioveana nu trece printr-o perioada tocmai buna. Trei infrangeri…