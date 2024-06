Stiri pe aceeasi tema

- Pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, s-au desfasurat, ca in fiecare an, finala Cupei Reginei si finala Cupei Regelui la Oina. Federatia Romana de Oina se afla sub Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei. Pentru Cupa Reginei, s-au confruntat in finala echipele feminine…

- Constantin MARAFET Victor Frunza (n. 8 iunie 1953, comuna Dumitrești, județul Ramnicu Sarat – d. 27 iulie 2007, Aarhus, Danemarca) a fost un scriitor, dizident și jurnalist roman. Victor Frunza s-a nascut la 8 iunie 1953, in comuna Dumitrești, pe atunci județul Ramnicu Sarat. A urmat școala primara…

- Bravo, campioanelor! ???????? Am avut onoarea de a felicita personal campioanele de la AHC Potaissa pentru performanța extraordinara de a aduce aurul la Turda! ???????? Fetele noastre au demonstrat ca

- Majestatea Sa Margareta a Romaniei a bifat o apariție impecabila intr-o rochie cu motive tradiționale la intalnirea cu membrii comunitații romanești, veniți la Luxemburg. In cadrul vizitei oficiale, Custodele Coroanei a ținut și un discurs care a emoționat o lume intreaga.

- La aceasta ora, Compania de Apa Buzau – Operator Regional, are in derulare cel mai mare proiect judetean care este implementat pe sectorul Apa si Apa Uzata, cu o finantare din partea Uniunii Europene in valoare de 300 de milioane de euro. Lucrarile sunt prevazute in cele doua municipii – Buzau si Ramnicu…

- Șapte copilași cu varstele cuprinse intre 2 și 5 ani, care provin din familii monoparentale sau sunt crescuți doar de catre bunici cu posibilitați financiare reduse, au mare nevoie de ajutor. Astfel, Direcția de Asistența Sociala (DAS) Ramnicu Sarat organizeaza, cu ocazia sarbatorilor Pascale, campania…

- Performanța notabila pentru adolescenta Alexia Tatu, sportiva care la cincisprezece ani a preferat sa „sara” peste cateva grupe de varsta și sa lupte cu jucatoare mai in varsta cu cel puțin trei-patru ani. Buzoianca și-a trecut in cont, marți dupa-amiaza, inca un turneu de seniori. Este vorba despre…

- Doua echipe de la Liceul Tehnologic „Victor Frunza’’ din Ramnicu Sarat, o echipa de la Colegiul Economic „Regele Mihai I’’ și o echipa de la Liceul Tehnologic „Henri Coanda’’, ambele din municipiul Buzau, s-au calificat la etapa naționala a Concursului Național „Stiu și aplic – Securitatea și Sanatatea…