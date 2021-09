Cupa Regelui la Fotbal, pe noul stadion din Ghencea Cupa Regelui la Fotbal are loc in perioada 10-12 septembrie, cadrul Complexului Sportiv Steaua București, sub sub Inaltul patronaj al Casei Regale a Romaniei. Competiția este adresata copiilor, avand a start 1575 de sportivi, din 105 echipe, fiind unul dintre cele mai mari turnee de fotbal juvenil. Evenimentul este la prima ediție și se desfașoara in weekend, pe parcursul a 3 zile, pe 7 mini terenuri de fotbal din cadrul Complexului Sportiv Steaua București. Competiția se desfașoara la nivel național și se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 6 și 12 ani, atat fete cat și baieți. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatului European de Fotbal pentru Amputați are loc anul acesta la Cracovia, in Polonia, in perioada 12-19 septembrie. Competiția, amanata din 2020, din cauza pandemiei, are la start 14 echipe. Componenții echipelor sunt sportivi cu membre amputate și care nu se folosesc de proteze. Trei…

- Vicecampioana n-are cum sa joace pe Ghencea și nici pe Arcul de Triumf cat Arena Naționala e indisponibila, așa ca a anunțat Liga ca va folosi arena „Marin Anastasovici”, din Giurgiu. Dupa meciul cu Dinamo, de duminica, 12 septembrie, FCSB nu va mai putea juca acasa pe Arena Naționala. ...

- Federatia Romana de Oina, aflata sub patronajul Casei Regale a Romaniei, in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, A.C.S. Frontiera Tomis Constanta, avand ca parteneri Primaria si Consiliul Local ale Comuniei Cumpana (judetul Constanta) si C.S. Victoria…

- Gigi Becali n-a fost uitat la inaugurarea noului stadion din Ghencea. CSA Steaua a organizat, miercuri, „taierea de panglica” oficiala a proaspetei arene a militarilor. 15.000 de spectatori au fost prezenți, fanii de la Peluza Sud remarcandu-se printr-un adevarat spectacol facut in tribune. Ei nu l-au…

- CSA Steaua Bucuresti a inaugurat, miercuri seara, noul stadion din Ghencea cu o victorie la scor, 6-0 (0-0) cu echipa sarba de liga a treia OFK Belgrad. Echipa antrenata de Daniel Oprita, nou-promovata in liga secunda, a facut spectacol in repriza secunda, in care s-au marcat toate cele…

- Noul stadion Steaua va avea parte de primul meci. Inaugurarea proaspetei arene va avea loc pe 7 iulie, cu un meci ce va reedita partida de la inaugurarea vechiul stadion din Ghencea, in 1974. Clubul a anunțat ca s-au pus in vanzare biletele la acest eveniment istoric pentru gruparea militara. Suporterii…

- Meciul dintre echipele Italiei si Turciei va deschide, vineri, la ora 22:00, pe Stadio Olimpico din Roma, turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020, un an mai tarziu decat era programat, din cauza pandemiei de coronavirus. Squadra Azzurra, cvadrupla campioana mondiala,…

- Dupa ce stadioane precum Ghencea, Arcul de Triumf și Giulești au fost refacute in vederea turneului final la care Bucureștiul va fi una dintre gazde, acum, o noua arena va trece prin acest proces de modernizare. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean din Timiș, Alin Nica, iar noua…