Cupa Rangy Guard Carei la handbal fete Asociația Club Sportiv Mircea Dohan in parteneriat cu Rangy Guard organizeaza in data de 18 martie 2023, la sala de sport a Liceului Tehnologic Iuliu Maniu incepand cu ora 10, Cupa Rangy Guard la handbal fete. Acest eveniment este destinat categoriei de varsta U13, fete nascute in anii 2010 și mai tinere și se desfașoara conform regulamentului emis de Federația Romana de Handbal, din care va amintim: • Spațiul de joc: teren de handbal de dimensiuni regulamentare (40X20); • Dimensiunea mingii de joc: minge marimea 1; • Timpul de joc: 2 reprize a 20 de minute; • Pauza: 5 minute; • Eliminarea: 1… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

