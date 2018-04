Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, de la ora 13, la Nyon, are loc tragerea la sorți pentru semifinalele Europa League, unde aseara s-au calificat Atletico Madrid, Olympique Marseille, Arsenal și surpriza Red Bull Salzburg. Eric Abidal, ambasador al UEFA, este cel care va trage echipele din urne. Turul semifinalelor Europa League…

- Simona Halep, favorita principala a turneului Premier Mandatory de la Miami (SUA), va avea o adversara accesibila in primul tur. In schimb, Serena Williams va debuta impotriva celei mai in forma jucatoare din circuit, scrie prosport.ro.

- Universitatea Craiova a susținut astazi o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia și mijlocașul Ivan Martic au prefațat meciul cu FC Viitorul, din etapa a doua a play-off-ului Ligii I, programat vineri, de la ora 20.45, pe stadionul ...

- ACUM are loc tragerea la sorți a semifinalelor Cupei Romaniei, la Casa Fotbalului. In penultimul act al competiției se regasesc FC Botoșani, U Craiova, Gaz Metan și Hermannstadt (Liga a doua). La tragerea la sorți nu vor exista capi de serie. Partidele se vor desfașura in dubla manșa, pe 18 aprilie…

- Tragerea la sorți a meciurilor din Playoff 6 a fost cu noroc pentru campioana Europei, Vakifbank Istanbul. Galatasaray-Novara e meciul cel mai echilibrat. Final Four-ul Ligii Campionilor la volei feminin se joaca pe 5 și 6 mai, la București, in Sala Polivalenta. Vakifbank Istanbul, cea mai bogata și…

- Tragerea la sorti a ordinii meciurilor din partida Romania - Canada, contand pentru turul I al Grupei Mondiale II din Fed Cup, a fost efectuata, vineri, de primarul Clujului, Emil Boc. Romania intalneste Canada, intr-o partida a carei miza este accederea in barajul pentru Grupa Mondiala I. Sorana…

- Fostul selectioner Anghel Iordanescu a analizat grupa din care face parte nationala Romaniei, considerand ca echipa pregatita de Cosmin Contra poate termina aceasta faza a Ligii Natiunilor din postura de lider.Tehnicianul se bazeaza pe faptul ca Serbia nu mai are forta din trecut si pe norocul…

- Azi, la Lausanne, a avut lot tragerea la sorți pentru grupele Ligii Națiunilor, competiție care ofera acces spre EURO 2020. Romania este in Divizia C, in grupa 4 alaturi de Serbia, Muntenegru și Lituania. Victor Pițurca, fostul selecționer al Romaniei, a aflat de la Gazeta Sporturilor componența grupei…