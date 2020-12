Cupa Mondială U20 şi competiţia similară U17, programate în 2021, au fost anulate Cupa Mondiala rezervata echipelor cu jucatori sub 20 de ani si competitia similara pentru fotbalisti sub 17 ani, prevazute a se desfasura in 2021, in Indonezia, respectiv Peru, au fost anulate, a anuntat, joi, FIFA. „Pandemia COVID-19 continua sa prezinte provocari pentru gazduirea de evenimente sportive internationale si sa aiba un efect restrictiv asupra calatoriilor internationale. Prin urmare, FIFA a consultat periodic partile implicate, inclusiv federatiile gazda, precum si confederatiile implicate in ambele turnee programate initial pentru 2021. In acest sens, a devenit clar ca… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

