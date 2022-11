Stiri pe aceeasi tema

Bayern Munchen este clubul care pune la dispozitie cei mai multi jucatori (17) selectionatelor participante la Cupa Mondiala de fotbal, editia 2022, care va debuta duminica, 20 noiembrie, informeaza agentia DPA.

Cupa Mondiala FIFA 2022 are loc anul acesta in Qatar, primul stat din istorie din Orintul Mijlociu care gazduiește un astfel de eveniment. Competiția va avea loc in perioada 20 noiembrie - 18 decembrie, anunța Mediafax.

Alphonso Davies, fundasul lateral al lui Bayern Munchen, a fost inclus in lotul Canadei pentru Cupa Mondiala de fotbal 2022, el fiind refacut pentru turneul final din Qatar dupa accidentarea suferita in aceasta luna, a anuntat duminica presa internationala.

Francezul Herve Renard, selectionerul Arabiei Saudite, a oficializat, vineri, lista de 26 de jucatori pentru Cupa Mondiala FIFA (20 noiembrie – 18 decembrie), potrivit news.ro.

Atacantul senegalez Sadio Mane (Bayern Munchen), care s-a accidentat recent la peroneu, va fi prezent la Cupa Mondiala din Qatar, el fiind inclus in lotul Senegalului, potrivit news.ro.

Cu doua saptamani anainte de Cupa Mondiala, vedeta senegaleza Sadio Mane a fost inlocuit din cauza unei accidentari in prima jumatate de ora a meciului de marți al lui Bayern Munchen cu Werder Bremen. Antrenorul secund al echipei a spus ulterior ca accidentarea lui Mane „nu este prea grava".

Portarul Manuel Neuer, capitanul echipei Bayern Munchen si al selectionatei Germaniei, este inca indisponibil din cauza unei accidentari la umar, a declarat vineri antrenorul bavarezilor, Julian Nagelsmann, iar prezenta sa la Cupa Mondiala din Qatar cu nationala este sub semnul intrebarii, scrie

In perspectiva participarii la Cupa Mondiala din Qatar, selectionerul Germaniei Hansi Flick nu isi face griji pentru pasa proasta prin care trece campioana Bayern Munchen in campionat, transmite DPA, potrivit Agerpres.