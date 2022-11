Stiri pe aceeasi tema

- Foresta Suceava a reușit a treia victorie consecutiva in debutul sezonului competițional 2022-2023 al seriei I a Ligii a III-a de fotbal. In runda a treia, desfașurata la finele saptamanii trecute, formația pregatita de Dorin Goian s-a impus cu 2-1 pe terenul echipei Dante Botoșani. Oaspeții au inceput…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova ne-a transmis un comunicat de presa privind organizarea unui mini-campionat de fotbal dedicat copiilor și tinerilor din sistemul de protecție, eveniment care va avea loc la Campina, vineri, 9 septembrie, de la ora 9.30, pe terenul…

- Saptamana aceasta se reiau cele doua competiții din cadrul Ligii Companiilor Suceava. In Divizia Platinum concureaza un numar de 8 formații, in vreme ce la Gold 12 echipe se afla pe tabloul competiției.Liga Companiilor Suceava se desfașoara in parteneriat cu Asociația Județeana de Fotbal și ...

- Reprezentativa de fotbal juniori U16 a Romaniei (selectionar Nicolae Roșca) a disputat, la Centrul National de Fotbal de la Buftea, primul meci de pregatire dintr-o serie de patru in decursul a 10 zile. Primul adversar a fost naționala similara a Muntenegrului, pe care tricolorii au invins-o cu scorul…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a participat, ieri, impreuna cu primarul comunei Letea Veche, Petrica Dochiei, la evenimentul care a marcat finalizarea și darea in folosința a terenului acoperit de fotbal din cadrul Complexului Sportiv Atletico Arena. Investiția, cifrata la…

- Conducerea clubului CS Mioveni a anuntat ca, incepand de miercuri, 24 august, Flavius Stoican este noul antrenor principal al echipei de fotbal. In varsta de 45 de ani, Stoican a semnat un contract valabil pe un an, obiectivul fiind mentinerea in Superliga. In momentul de fata, CS Mioveni ocupa ultimul…

- In perioada 16-18 august a avut loc cea de-a patra sesiune din programul Football Academies, organizat de FRF prin Academia Naționala de Fotbal și dedicat directorilor unora dintre cele mai mari academii de fotbal din țara.Tema principala a celor trei zile a fost tranziția jucatorilor din academie catre…

- FIFA a suspendat Federația Indiana de Fotbal (AIFF) ca urmare a "influenței nejustificate din partea unor terțe parți", ceea ce constituie o incalcare a Statutului federației. Prin urmare, Cupa Mondiala feminina U17 FIFA din India nu va avea loc așa cum a