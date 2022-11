Cupa Mondială Qatar 2022 așteaptă primul fluier Iubitorii fotbalului din intreaga lume se pregatesc pentru un adevarat spectacol, așa cum se anunța Cupa Mondiala din Qatar . Este cea de-a 22-a ediție a acestui turneu final, ultima care se va disputa in sistemul cu 32 de echipe. Ediția din 2026, care va fi in SUA, Mexic si Canada, va avea la start 48 de formații. CM din Qatar este totodata primul turneu care se disputa iarna 20 noiembrie – 18 decembrie. 8 super stadioane vor gazdui turneul final Campionatul Mondial din Qatar se va disputa pe opt stadioane, toate modernizate sau construite de la zero. Meciul de deschidere, programat duminica,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022 se va disputa in perioada 20 noiembrie – 18 decembrie, in Qatar. Turneul final va debuta cu meciul dintre echipa tarii gazda si Ecuador, duminica, de la ora 18:00 (ora Romaniei), pe Stadionul Al Bayt, in cadrul Grupei A. In Romania, meciurile vor putea fi vazute…

- Campionatul Mondial de fotbal iși va deschide porțile in cursul zilei de duminica, 20 noiembrie, cu meciul dintre Qatar, țara gazda, și Ecuador. Debutul turneului final va avea loc de la ora 18:00 (ora Romaniei), pe stadionul Al Bayt, și va fi in direct pe TVR 1 și LiveText pe HotNews.ro. CM 2022 Qatar,…

- Duminica, 20 noiembrie, incepe Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, cu partida de deschidere dintre țara gazda și Ecuador. Mai jos programul competiției: Fazele grupelor Duminica, 20 noiembrie Qatar – Ecuador – Stadionul Al Bayt (19:00) Luni, 21 noiembrie Grupa A Senegal – Țarile de Jos – Stadionul…

- In data de 26 octombrie a.c., reprezentanții Asociației Inter-Bio dar și ai USH Pro Business au participat la cel mai mare targ agricol din Romania, Indagra, ediția 2022. Acesta inregistreaza un grad de internationalizare de 29%, cu firme din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Coreea de Sud, Danemarca,…

- Echipa masculina de handbal Dinamo București este singura noastra reprezentanta in ediția 2022-2023 a Ligii Campionilor. Deținatoarea trofeului intern face parte din grupa A, avandu-le adversare pe: Paris Saint-Germain Handball (din Franța), SC Magdeburg (Germania), GOG (Danemarca), FC Porto (Portugalia),…

- Echipa masculina de handbal Dinamo București este singura noastra reprezentanta in ediția 2022-2023 a Ligii Campionilor. Deținatoarea trofeului intern face parte din grupa A, avandu-le adversare pe: Paris Saint-Germain Handball (din Franța), SC Magdeburg (Germania), GOG (Danemarca), FC Porto (Portugalia),…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca sistemul de medicina de urgenta coordonat de DSU nu este ”o chestie creata de o persoana care a avut un vis”, ci un sistem pe care tari civilizate de pe mai multe continente il aplica de multi ani. ”De ce apar dispute acuma?…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmt, vineri ca „urgenta maxima” in ceea ce priveste atat serviciul SMURD, cat si unitatile de primiri de urgente ramane resursa umana, informeaza News.ro . „La nivelul unitatilor de primiri urgenta avem nevoie de inca cel putin…