- Arbitrul Nestor Pitana va conduce partida Franța – Croația, finala Cupei Mondiale de fotbal. Argentinianul are 43 de ani. FIFA a ales numele arbitrului care va face legea in ultimul act al Mondialului rusesc, joc programat duminica, de la ora 18.00. Argentinianul Nestor Pitana va fi ajutat de ”asistenții”…

- Croatia rescrie istoria! Miercuri seara, la Moscova, Modric, Rakitic si colegii lor au invins Anglia, scor 2-1, dupa prelungiri, si s-au calificat in prima finala de Cupa Mondiala din istorie. Mario Mandzukic a marcat golul decisiv, in minutul 110, si a facut posibila reeditarea...

- A doua finalista a CM 2018 va fi stabilita miercuri, de la ora 21:00. Croatia si Anglia se lupta pe stadionul Lujniki, din Moscova, pentru un loc in ultimul act al turneului din Rusia, acolo unde asteapta Franta, echipa ce a invins Belgia, 1-0. Partida e in direct la TVR 1 si-n...

- Franța s-a calificat in finala Campionatului Mondial 2018, dupa 1-0 cu Belgia, grație golului marcat de Samuel Umtiti. Va juca in finala contra invingatoarei meciului Croația - Anglia, care se joaca azi. Franța a impresionat la acest turneu final nu doar cu Kylian Mbappe și Antoine Griezmann, ci mai…

- Franța a invins-o la limita pe Belgia, 1-0, și e prima finalista a Mondialului din Rusia. Unicul gol al partidei a fost reușit de Samuel Umtiti, in minutul 51. Francezii vor intalni in finala invingatoarea partidei Croația - Anglia, care se joaca miercuri, de la ora 21:00. ...

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 Presedintele Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), Aleksander Ceferin, nu este surprins de faptul ca toate cele patru echipe calificate in semifinalele Cupei Mondiale 2018 din Rusia provin de pe batranul continent, informeaza agentia DPA. "Nu sunt surprins,…

- Petre Grigoraș, fost antrenor al echipei Pandurii, crede ca finala Campionatului Mondial din Rusia va fi intre Belgia și Croația. „Toți vor Franța – Anglia și o sa fie Belgia – Croația. Toate sunt echipe care au aratat destul...

- Europa se indreapta spre o "cvadrupla" istorica la Cupa Mondiala, dupa ce patru reprezentative europene sunt prezente in semifinalele competitiei din Rusia. Deja invingatoare la precedentele trei editii (Italia in 2006, Spania in 2010 si Germania in 2014), Europa va obtine al patrulea succes consecutiv…