- Suporterii care merg pe stadioanele Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar nu vor putea cumpara alcool. FIFA și-a schimbat politica in privința acestui lucru cu doua zile inainte de inceperea turneului final al CM 2022, relateaza BBC.

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 incepe pe data de 20 noiembrie și va dura pana pe 18 decembrie. Oficialii din Qatar susțin ca au investit 220 de miliarde de dolari și ca acest turneu final va fi cel mai scump din istorie. Cele 64 de partide vor putea fi urmarite in direct și in Romania. […] The post…

- Inaki Williams, atacantul lui Athletic Bilbao, si Thomas Partey, mijlocasul lui Arsenal Londra, sunt liderii selectionatei Ghanei pentru Cupa Mondiala de fotbal din Qatar (20 noiembrie-18 decembrie), anuntata luni de selectionerul Otto Addo, conform EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Diego Alonso (47 de ani), selecționerul naționalei Uruguayului, a anunțat lotul pe care „albaștrii” se vor baza la Campionatul Mondial din Qatar. Cupa Mondiala din Qatar se va desfașura in perioada 20 noiembrie-18 decembrie Uruguay și-a anunțat lotul pentru CM 2022 Sud-americanii au anunțat lotul pe…

- Un suporter spaniol a disparut in Iran in timp ce mergea in excursie la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar. Ulterior, s-a aflat ca barbatul a fost reținut de polițiști, din motive necunoscute, informeaza BBC.

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 a beneficiat de investiții uriașe, de peste 220 de miliarde de dolari, iar partidele se vor desfașura pe opt stadioane spectaculoase din Qatar. Una dintre arena are o poveste stranie. A fost construita din 974 de containere de transport abandonate, iar la finalul competiției…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 va incepe pe 20 noiembrie și lista jucatorilor importanți care vor lipsi de la turneul final, din cauza unor probleme medicale serioase. este deja destul de lunga. Exista și mulți jucatori care sunt accidentați, dar care au șanse de recuperare in aceste patru saptamani.…

- Qatar va redeschide, la 15 septembrie, vechiul aeroport din Doha, in vederea Cupei Mondiale de fotbal, eveniment la care sunt asteptati peste un milion de suporteri, relateaza AFP. Din 2014, aeroportul respectiv este folosit pentru zborurile familiei regale si ale personalitatilor, precum si pentru…