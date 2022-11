Stiri pe aceeasi tema

Inaki Williams, atacantul lui Athletic Bilbao, si Thomas Partey, mijlocasul lui Arsenal Londra, sunt liderii selectionatei Ghanei pentru Cupa Mondiala de fotbal din Qatar (20 noiembrie-18 decembrie), anuntata luni de selectionerul Otto Addo, conform EFE.

Google a implementat o serie de facilitati in mai multe produse ale companiei prin care utilizatorii se vor putea pune la curent cu evenimentele de la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, potrivit news.ro.

Cupa Mondiala 2022 va avea loc in Qatar, in perioada 21 noiembrie - 18 decembrie 2022, pentru prima data iarna si in Orientul Mijlociu. Meciul de debut al Campionatului Mondial de Fotbal va avea loc duminica, 20 noiembrie. Potrivit programului CM 2022, prima partida se va disputa duminica, 20 noiembrie,…

Qatarul a intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2022. Micul stat așteapta peste un milion de vizitatori, iar autoritațile au luat masuri speciale pentru a putea gestiona un asemenea flux de turiști.

La optsprezece luni dupa ce a parasit nationala Germaniei, Joachim Low, campion mondial in 2014, si-a exprimat „intentia" de a reveni in fotbal dupa Cupa Mondiala-2022, intr-un interviu pentru Kicker, anunța News.ro.

Ucraina intenționeaza sa se alature Spaniei și Portugaliei intr-o candidatura comuna pentru organizarea Campionatului Mondial de fotbal din 2030, informeaza The Times. Ucraina vrea sa fie gazda CM 2030 alaturi de Spania și Portugalia Jurnaliștii britanici dezvaluie ca Ucraina este foarte aproape sa…

O organizație de aparare a drepturilor omului cere FIFA excluderea Iranului de la Cupa Mondiala de fotbal din cauza nerespectarii drepturilor femeilor, potrivit BBC.

Africa de Sud, care a organizat Cupa Mondiala masculina de fotbal in 2010, intentioneaza sa candideze pentru gazduirea editiei feminine din 2027 a acestei competitii, a anuntat Federatia sud-africana de fotbal (SAFA), citata de AFP, potrivit Agerpres."Dorim sa avem posibilitatea sa intindem din nou…