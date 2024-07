Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Annaliese Dragan, care va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris, ocupa locul 19 in clasamentul la individual compus dupa calificarile de la cerc si minge, la Cupa Mondiala Challenge la gimnastica ritmica.

- Selecționerul naționalei masculine de polo, Bogdan Rath, a anunțat lotul final pe care „tricolorii” se vor baza la Jocurile Olimpice, competiție unde Romania revine dupa o absența de 12 ani. Turneul desfașurat saptamana trecuta in Serbia, unde naționala a inregistrat doua victorii și trei infrangeri,…

- Inotatoarea Rebecca Aimee Diaconescu, de la CSM Constanta, s-a clasat pe locul patru in finala probei de 100 m liber, la Campionatele Europene de juniori de la Vilnius (Lituania). Componenta a lotului de natatie care va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris, Rebecca Diaconescu a fost cronometrata…

- Constantencele Sabrina Voinea Maneca si Andreea Preda au fost incluse in lotul feminin de gimnastica artistica al Romaniei pentru Jocurile Olimpice de la Paris, unde le vor avea coechipiere pe Ana Maria Barbosu, Lilia Cosman si Amalia Ghigoarta, a anuntat Federatia Romana de Gimnastica (FRG), in urma…

- Un sportiv de la CSU UVT, Collins Filimon, multiplu campion național de badminton, a primit confirmcarea ca s-a calificat la JO 2024! Clasat in Top 100 mondial, la momentul ierarhizarii, sportivul din Timisoara a obtinut pasaportul austriac (implicit cetatenia acestei tari) si a indeplinit astfel o…

- Romania are pana in acest moment 86 de sportivi calificați pentru Jocurile Olimpice din aceasta vara, care vor avea loc la Paris.Echipa Romaniei are, in prezent, reprezentanți in probele de inot, atletism, canotaj, kaiac-canoe, box, polo, gimnastica artistica, gimnastica ritmica, tenis de masa, yachting,…

- Eduard Ionescu si Ovidiu Ionescu s-au calificat in proba de simplu masculin a intrecerilor de tenis de masa de la Jocurile Olimpice 2024, gratie pozitiilor ocupate in clasamentul mondial. Romania va avea cinci reprezentanți la tenis de masa in concursul olimpic de la Paris, dupa ce Eduard Ionescu a…

- Dupa munca și rasplata! Annaliese Dragan, singura sportiva care va reprezenta gimnastica ritmica romaneasca la Jocurile Olimpice de la Paris, a primit cadoul dorit. „Este mașina visurilor mele. Este o mașina foarte frumoasa și m-am bucurat foarte tare, mai mult de faptul ca pot sa conduc, mie imi place…