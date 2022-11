Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Angliei a castigat Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Tarii Galilor cu scorul de 3-0 (0-0), marti seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan. Tot marți seara s-a calificat in optimi și SUA, dupa ce au invins Iranul cu 1-0.

Selectionatele Tarii Galilor si Angliei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului care are loc marti seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Marți seara s-au jucat ultimele doua meciuri din Grupa A a Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar. Olanda s-a calificat de pe primul loc, dupa victoria cu Qatar, iar Senegal merge in optimi de pe locul 2, dupa o victorie dramatica impotriva Ecuadorului.

Rezultatele meciurilor jucate in Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, conform Agerpres.

Rezultatele meciurilor jucate in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, conform Agerpres.

Rezultatele meciurilor jucate in Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, conform Agerpres.

Rezultatele meciurilor jucate in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, conform Agerpres.

Selectionata Angliei a surclasat echipa Iranului cu scorul de 6-2 (3-0), luni, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, intr-un prim meci din Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.