Cupa Mondială a Cluburilor 2021 | Programul meciurilor de fotbal Cupa Mondiala a Cluburilor, programata initial in Japonia, in luna decembrie, se va disputa in perioada 3-12 februarie 2022, in Emiratele Arabe Unite, a anuntat FIFA. In prima faza a competiției, Al Jazira va intalni echipa Auckland City, iar caștigatoarea va evolua in runda urmatoare impotriva formației Al Hilal, fosta echipa antrenata de Razvan Lucescu. In celalalt meci din ”sferturi” se vor intalni Al Ahly și Monterrey, iar invingatoarea va juca in semifinale cu Palmeiras, deținatoarea Copei Libertadores. Chelsea, campioana Europei, va da piept cu invingatoarea meciului 3 din tabelul de mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Mondiala a Cluburilor si-a stabilit meciurile, luni, iar echipa Al Jazira va da piept cu formatia neo-zeelandeza Auckland City. Intr-un alt meci Al Ahly va evolua cu Monterrey, iar invingatoarea merge in semifinale si va lupta pentru un loc in ultimul act cu Palmeiras, detinatoarea Copei Libertadores,…

- More than 697,000 farmers (90.54pct of the total eligible one) got their applications for subsidies approved until November 8, under the Advance Payments Campaign for 2021, with a total amount of 1.12 billion euros available, informs the Agency for Payments and Intervention in Agriculture (APIA).…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi seara ca așteapta ca partidele sa ajunga la o ințelegere pentru o majoritate parlamentara și abia dupa aceea le va chema la consultari. Cel mai probabil, luni, președintele va chema liderii partidelor parlamentare pentru consultari. ”Voi aștepta cu consultarile…

- Fotbalistul primei representative a Romaniei, Andrei Burca, a acordat un interviu site-ului oficial al FRF , in care a prefațat meciul cu Germania din preliminariile CM 2022. “Suntem constienti ca o sa ne astepte o partida dificila impotriva unei echipe de top a lumii, nu numai a Europei. Din punctul…

- Nu nord-coreenii, nu chinezii, nu rusii sau nostalgicii de Trump zic asta, ci blanzii, educatii si ultra-democratii belgieni. O ancheta publicata in urma cu cateva ore sintetizeaza raspunsurile (spectaculoase si total neasteptate) datela unui sondaj initiat de RTBF si realizat de un institut specializat,…

- Reprezentantul Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, deputatul Alexandru Muraru, anunta ca a depus o plangere la Parchetul General pentru instigare la violenta si o sesizare la CNCD impotriva reprezentantilor AUR, pe motiv ca…

- Detinatorul recordului mondial la aruncarea ciocanului, rusul Yuriy Georgiyevich Sedykha, a decedat marți, la varsta de 66 de ani. Potrivit marca.com , fostul campion se afla in locuința sa din Franța, cand a murit. Soția sa, Natalya Lisovskaya, detinatoarea recordului mondial la aruncarea greutatii…