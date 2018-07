Stiri pe aceeasi tema

- Unii ziaristi brazilieni sunt ingrijorati ca Belgia, adversara Selecao din sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018, il are in staff-ul sau pe fostul mare fotbalist Thierry Henry, cel care a marcat golul prin care Franta a eliminat nationala "auriverde" in sferturile editiei din 2006, scrie site-ul…

- Englezii au creat o campanie care evidențiaza legatura dintre meciurile de fotbal și violența domestica. Aceasta acțiune a demarat în contextul în care naționala de fotbal a Angliei participa la Cupa Mondiala din Rusia și înfațișeaza fețe de femei cu steagul național imprimat cu…

- Selectionata Braziliei s a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa ce a invins reprezentativa Mexicului cu scorul de 2 0 0 0 , luni, la Samara, in optimile de finala, transmite Agerpres.ro. Selecao s a impus prin golurile marcate de Neymar 51 si Roberto…

- Cvintupla campioana mondiala Brazilia a castigat Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa succesul cu Serbia de miercuri (2-0) de la Moscova, iar selectionerul Tite a remarcat ca Selecao devine mai puternica meci dupa meci, relateaza AFP. ''Aceasta echipa a creat mari…

- Echipa de fotbal a Angliei a ajuns la Kaliningrad, unde joi vor juca impotriva Belgiei in cadrul Cupei Mondiale din Rusia. Intr-un articol intitulat "O lume uitata de timp", Daily Mail scrie despre case grotesti, pe...

- Belgia a facut instructie cu Panama (3-0) si Tunisia (5-2), se va lupta cu Anglia pentru primul loc in Grupa G de la Cupa Mondiala din Rusia, dar nu toate vestile sunt bune pentru selectionerul spaniol Roberto Martinez. Trei dintre vedetele lotului, Romelu Lukaku (25 de ani), Eden Hazard...

- Selectionata Belgiei a invins reprezentativa statului Panama cu scorul de 3-0 (0-0), luni, pe Stadionul Fist din Soci, in Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. ''Diavolii rosii'' s-au impus clar, dar fara a convinge, in fata unei debutante la Cupa Mondiala, prin golurile marcate…