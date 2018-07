Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Frantei s-a calificat in finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa ce a invins reprezentativa Belgiei cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, la Sankt Petersburg, in prima semifinala a competitiei. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Adrian Dadarlat)

- Franta aliniaza echipa sa ideala in fata Belgiei, marti, de la ora 21,00 (ora Romaniei), la Sankt Petersburg (TVR 1, TVR HD), in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Matuidi a revenit in...

- Confruntarea dintre echipele Frantei si Belgiei, care va avea loc marti, de la ora 21,00 (ora Romaniei), pe stadionul din Sankt Petersburg, in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, readuce in prim plan o rivalitate istorica intre cele doua selectionate.Belgia conduce cu 30 de victorii in…

- Marți 10 iulie, se joaca prima semifinala de la Cupa Mondiala din Rusia 2018. In urma meciului dintre Franța și Belgia se va decide prima echipa care va merge pentru actul final de la Moscova. Meciul se anunța a fi unul echilibrat, ambele echipe au avut pana in momentul de fața un joc ofensiv, iar […]

- Pisica surda Ahile, considerata oracolul oficial al Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, a prezis marti victoria Belgiei in semifinala cu Franta, programata la Sankt Petersburg, relateaza agerpres.ro.

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 Presedintele Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), Aleksander Ceferin, nu este surprins de faptul ca toate cele patru echipe calificate in semifinalele Cupei Mondiale 2018 din Rusia provin de pe batranul continent, informeaza agentia DPA. "Nu sunt surprins,…

- Ce crede Aleksander Ceferin despre semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia 2018. Presedintele Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), Aleksander Ceferin, nu este surprins de faptul ca toate cele patru echipe calificate in semifinalele Cupei Mondiale 2018 din Rusia provin de pe batranul continent,…

- Selectionata Iranului a invins dramatic formatia Marocului cu scorul de 1-0 (0-0), vineri pe stadionul din Sankt Petersburg, in Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.Echipa Melli a smuls victoria la ultima sa faza de atac (90+5), gratie autogolului marcat de Aziz Bouhaddouz.Iranul a obtinut astfel…