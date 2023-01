Stiri pe aceeasi tema

Formatia Manchester City a fost eliminata de Southampton in sferturile de finala ale Cupei Ligii Angliei, fiind invinsa, miercuri seara, cu scorul de 2-0, informeaza News.ro.

Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea a invins duminica, in deplasare, formatia suedeza H 65 Hoors HK, scor 31-24 (12-12), in prima mansa din turul 3 al European League, potrivit news.ro.

CSA Steaua Bucuresti a invins-o pe ACS Sapientia U23 cu scorul de 6-1 (2-1, 1-0, 3-0), vineri, pe Patinoarul Allianz-Tiriac Arena din Otopeni, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata, informeaza Agerpres.

Borna Coric a pus Croația, campioana din 2018, pe drumul spre a doua prezența consecutiva in finala Cupei Davis, cu o victorie cu 6-4, 6-3, in semifinale, in fața australianului Thanasi Kokkinakis, vineri, la Malaga (Spania), punandu-și echipa in avantaj, inainte de al doilea meci de simplu, anunța

CSA Steaua Bucuresti a invins in deplasare liderul ACSH Gheorgheni, cu scorul de 7-4 (2-0, 4-3, 1-1), marti seara, in Campionatul National de hochei pe gheata, anunța Agerpres.

Echipa Manchester City a invins formatia Chelsea, scor 2-0, miercuri seara, in turul trei al Cupei Ligii Angliei. Jucatorii lui Pep Guardiola au acces astfel in optimile competitiei, anunța news.ro.

Candidatul republican și autorul JD Vance il va invinge pe reprezentantul democrat al Camerei Reprezentanților Tim Ryan in cursa pentru Senatul SUA din Ohio, anunța Fox News.

Echipa Bournemouth a invins marti. pe teren propriu, scor 4-1, formatia Everton, intr-un meci contand pentru turul al treilea al Cupei Ligii Angliei, informeaza news.ro.