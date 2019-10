Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a anuntat ca formatia lui nu se va prezenta la meciul din sferturile de finala ale Cupei Ligii, daca organizatorii, EFL, nu gasesc o data convenabila pentru disputarea partidei, informeaza lequipe.fr.

- Liverpool s-a calificat cu emoții in sferturile de finala ale Cupei Ligii Angliei, dupa ce a invins-o la penalty-uri pe Arsenal, dar Jurgen Klopp (52 de ani) a amenințat ca vrea sa retraga echipa din competiție. A fost 5-5, dupa cele 90 de minute regulamentare, iar „cormoranii” s-au calificat la loviturile…

- Liverpool a eliminat-o pe Arsenal din Cupa Ligii engleze la fotbal dupa un meci epic, cu rasturnari de scor spectaculoase, care a fost decis la loviturile de departajare, 5-4 pentru ''cormorani'', miercuri seara, pe Anfield, in optimile de finala, dupa 5-5 la finalul celor 90 de minute…

- Dorit la Real Madrid, in locul lui Zinedine Zidane, Jurgen Klopp (52 de ani) a vorbit deschis despre posibila sa plecare de la Liverpool. Antrenorul german a pronuntat numele celui care ar trebui sa-l inlocuiasca pe banca tehnica a campioanei Europei.

- Antrenorul campioanei Europei la fotbal, Liverpool FC, germanul Jurgen Klopp a lasat sa se înteleaga ca nu e exclus sa se retraga din activitate când îi va expira actualul contract cu ''cormoranii'', în 2022, relateaza Xinhua.Tehnicianul de 52 de ani a condus-o…

- Presa din Anglia anunta ca Mohamed Salah (27 de ani) va primi, în cel mai scurt timp, propunerea de prelungire a contractului cu Liverpool, campioana en-titre a Europei.Desi actuala întelegere expira abia în 2023, ”cormoranii” vor prelungirea pe înca un sezon,…

- Liverpool s-a impus lejer in prima partida a noului sezon din Premier League in fața lui Norwich, scor 4-1 ('7 Hanley AG, '19 Salah, '28 Van Dijk, '42 Origi / '64 Pukki). Nou-promovata Norwich a incercat in limita posibilitaților sa faca fața campioanei Europei pe Anfield, insa erorile grave din aparare…