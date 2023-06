Dezvaluirea privind iminenta ”detonare” a ”Ultimei Ordonanțe” a premierului Ciuca despre marea evaziune fiscala a bagat in fibrilații sistemul. Cel a carui principala preocupare este la aceasta ora doar gasirea unui ”vinovat de serviciu” care chipurile ar fi ”creionat” respectiva Ordonanța fara consultarea specialiștilor din Ministerul Finanțelor, ANAF, Autoritatea Vamala Romana sau mai ales a […] The post CUPA la VAMA: MAREA LOJA, MAI TARE CA SRI-ul! first appeared on Ziarul National .