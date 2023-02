Stiri pe aceeasi tema

Echipa Osasuna Pamplona a invins, miercuri, pe teren propriu, scor 2-1, formatia FC Sevilla, dupa prelungiri, si s-a calificat in semifinalele Cupei Spaniei, potrivit news.ro.

Echipa spaniola FC Barcelona a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Real Sociedad si s-a calificat in semifinalele Cupei Spaniei, scrie news.ro.

Echipa AS Roma a intrecut joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Genoa, intr-un meci contand pentru optimile de finala ale Cupei Italiei, transmite news.ro.

Italia s-a calificat in semifinalele Cupei Davis dupa ce a invins Statele Unite cu scorul de 2-1 in sferturi de finala, joi, in orasul spaniol Malaga, anunța Agerpres.

Tenismenul Andrei Rublev s-a calificat, vineri seara, in semifinalele Turneului Campionilor, dupa ce a obtinut o victorie in fata lui Stefanos Tsitsipas in al treilea meci din Grupa Rosie.

Sarbul Novak Djokovici s-a calificat, miercuri, in semifinalele Turneului Campionilor, dupa ce a castigat al doilea meci din Grupa Rosie a competitiei de la Torino.

Cehia a invins suprinzator vineri Statele Unite si s-a calificat in semifinalele competitiei feminine de tenis pe echipe Billie Jean King Cup, al carei turneu final ale loc la Glasgow, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Marea Britanie si Australia se vor infrunta in semifinalele competitiei feminine de tenis pe echipe Billie Jean King Cup, al carei turneu final ale loc la Glasgow, dupa victoriile categorice obtinute joi.