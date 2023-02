Stiri pe aceeasi tema

Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu (42 WTA, principala favorita) s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 259.303 dolari, dupa ce a dispus, in optimi, in doua seturi, 6-2, 7-5, de rusoaica Anastasia Zaharova (186…

Kylian Mbappe a marcat de cinci ori in meciul pe care Paris Saint-Germain l-a castigat, luni, in deplasare, cu scorul de 7-0, in fata echipei de amatori Pays de Cassel, in 16-imile Cupei Frantei, scrie news.ro.

Karen Khachanov s-a calificat duminica in sferturile de finala de la Australian Open cu o prestație stralucitoare in fața lui Yoshihito Nishioka. Al 18-lea favorit a caștigat primele 14 game-uri ale meciului, invingandu-l pe pe stangaciul japonez cu 6-0, 6-0, 7-6(4), in exact doua ore de joc.…

Jelena Ostapenko, campioana din 2017 de la Roland Garros, cap de serie nr. 17, s-a calificat pentru prima data in cariera in sferturile de finala ale Openului Australiei, dupa ce s-a impus cu 7-5, 6-3 in fața lui Coco Gauff, cap de serie nr. 7, duminica, la Melbourne Park, anunța Mediafax.

Echipa spaniola FC Barcelona a invins joi, in deplasare, formatia Ceuta, scor 5-0, in optimile Cupei Spaniei.

Atletico Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Spaniei la fotbal, invingand in deplasare, cu scorul de 2-0, formatia de liga secunda Levante, intr-o partida disputata miercuri seara, potrivit Agerpres.

Echipele Real Sociedad si Sevilla FC s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Spaniei la fotbal, in urma meciurilor disputate miercuri seara, potrivit Agerpres.

Pugilista romana Alina Alexandra Cretu s-a calificat, vineri, in sferturile de finala ale Campionatelor Mondiale de box pentru tineret din localitatea spaniola La Nucia, dupa ce a dispus la puncte (4-1) de poloneza Julianna Barbara Rutkowska, anunța Agerpres.