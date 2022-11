Stiri pe aceeasi tema

- Gloria, in afara locurilor de play-off in esalonul secund, si UTA Arad, penultima clasata in Superliga, se intalnesc miercuri dupa-amiaza, de la ora 14.00, in Crang, in a doua etapa a grupelor Cupei Romaniei. Gloria a anuntat cum va decurge procesul de ticketing pentru aceasta partida. Pretul unui bilet,…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit programul meciurilor din etapa a 2-a din faza grupelor Cupei Romaniei. Runda a 2-a se va intinde din nou pe trei zile: va incepe marti, 8 noiembrie, si se va termina joi, 10 noiembrie. Al doilea meci al Gloriei in cadrul Grupei B a competitiei va avea loc miercuri,…

- Gloria ia o pauza in campionat si isi va concentra atentia asupra celeilalte competitii interne. In afara locurilor de play-off in esalonul secund, echipa buzoiana va intalni prim divizionara FC Botosani, in aceasta dupa-amiaza, de la ora 15.30, in Crang, in prima etapa a grupelor Cupei Romaniei. O…

- Gloria s-a ales cu grupa si grea, dar si fara o reteta financiara deosebita, mai ales ca duelul care ar fi umplut Crangul, impotriva vicecampioanei FCSB, nu a „iesit” la imperechere. FCSB, FC Botosani, CS Mioveni, UTA Arad, Otelul Galati si Gloria alcatuiesc Grupa B a Cupei Romaniei, potrivit tragerii…

- FCSB, FC Botosani, CS Mioveni, UTA Arad si Otelul Galati, alcatuiesc, alaturi de Gloria, Grupa B a Cupei Romaniei, potrivit tragerii la sorti care a avut loc vineri, la pranz, la Casa Fotbalului. Dupa cum prevede noul format al competitiei, valabil din aceasta editie, cele 24 de echipe ramase in cursa…

- Gloria a evitat adversare colege de esalon la tragerea la sorti a meciurilor din play-off-ul Cupei Romaniei, nu insa si o deplasare extrem de lunga si obositoare. Pentru un loc in grupele competitiei, fotbalistii buzoieni intalnesc divizionara a treia aradeana Soimii Lipova, intr-o partida care se va…

- FRF a stabilit programul play-off-ul Cupei Romaniei, faza in care este calificata si Gloria. Partida pe care fotbalistii din Crang o vor disputa in deplasare, impotriva divizionarei a treia aradene Soimii Lipova, se va disputa marti, 27 septembrie, de la ora 16.30 si nu va fi televizata nici de detinatoarele…