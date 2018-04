Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin SCM Craiova, care va intalni formatia Vipers Kristiansand, in finala Cupei EHF, va juca mansa tur in Norvegia, in 5/6 mai, iar pe cea retur, pe teren propriu, cu trofeul ”pe masa”, in 12/13 mai, potrivit tragerii la sorti de marti a ordinii partidelor. SCM Craiova s-a calificat,…

- SCM Craiova va juca cu trofeul Cupei EHF pe masa. Marți la Viena a avut loc tragerea la sorți a celor doua manșe ale finalei Cupei EHF, dintre SCM Craiova și Vipers Kristiansand. Primul meci se va disputa in Norvegia (5/6 mai), iar returul se va juca la Craiova (12/13 mai), cu Cupa EHF pe masa. Citește…

- Federația Europeana de Handbal a stabilit ca returul finalei Cupei EHF dintre SCM Craiova și Vipers Kristiansand, sa se dispute pe 12 sau pe 13 mai, la Craiova. Craiova a obținut ce și-a dorit! Antrenorul oltencelor, Bogdan Burcea, declara intr-un interviu exclusiv pentru GSP.ro (vezi interviul AICI)…

- Astazi la Viena a avut loc tragerea la sorți a celor doua manșe ale finalei cupei EHF, dintre SCM Craiova și Vipers Kristiansand. Primul meci se va disputa in Norvegia (5/6 mai), iar returul se va juca la Craiova (12/13 ...

- Handbalistele de la SCM Craiova se pregatesc intens pentru meciul retur cu formatia turca Kastamonu, din semifinalele Cupei EHF. Partida va avea loc sambata, de la ora 18.00, in Polivalenta din Banie, iar oltencele pornesc cu prima sansa de calificare ...

- A fost o saptamana incredibila, de pus in rama, pentru echipa feminina de handbal SCM Craiova. Dupa victoria de miercuri in fața campioanei Romaniei, CSM București, handbalistele din Banie s-au calificat sambata, in premiera, in semifinalele Cupei EHF, dupa ce ...

- Echipele romanești in Cupa EHF la handbal feminin. SCM Craiova iși joaca locul in sferturi in Danemarca. HC Zalau, deja calificata. Grupa A Duminica, 11 februarie 15.00 Randers – SCM Craiova SCM Craiova va juca cu Randers, de la ora 15.00 , iar o ora mai tarziu este programat celalalt meci din grupa,…