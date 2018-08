Stiri pe aceeasi tema

- Taximetriștii clujeni sunt nemulțumiți de Primaria Cluj-Napoca pentru ca, susțin ei, au cerut marirea tarifelor, însa nu le-a raspuns nimeni din luna aprilie. Reacția vine în urma deciziei Consiliului Local de a majora tarifele biletelor pentru mijloacele de transport în…

- In urma numeroaselor discuții legate de problemele de la Clubul Sportiv Campina, Consiliul Local a ajuns la concluzia ca se impun unele modificari in componența Comitetului Director al clubului. La ședința CL de la sfarșitul lunii aprilie, consilierul local Monica Clinciu a afirmat ca nu i se pare normal…

- In deschiderea celei de-a V-a ediții a Festivalului Concurs "Flori de cantec prahovean", destinat elevilor de la unitațile de invațamant din județ, la Poiana Campina a avut loc un spectacol dedicat Centenarului Marii Uniri. Un spectacol foarte frumos, susținut de copii, un eveniment organizat de Școala…

- La Campina, pe platoul Muscel, langa Parcul Soceram, a avut loc astazi Concursul Național de Automodele pentru Copii și Juniori Mici, eveniment la care au participat sportivi de la mai multe cluburi din țara, afiliate la Federația Romana de Modelism. De altfel, concursul a fost organizat de Ministerul…

- Daca in sedinta extraordinara de la inceputul lunii mai, proiectul privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC C.E.T. Arad SA a fost respins la limita (intrunind 11 voturi „pentru” dintr-un necesar de minimum 12), problema a fost rezolvata rapid in sedinta ordinara a CLM din 22 mai.…

- In Ziua Inalțarii Domnului la Cer, in comuna Gruiu, s-au inalțat și sufletele eroilor din localitate, cazuți la datorie pe campurile de lupta. Cu inimile pline de rugaciune si de dragoste, numerosi localnici, in frunte cu primarul Ion Samoila si viceprimarul Gheorghe Ghiulea, i-au omagiat și le-au adus…

- Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Daniel Comanescu, alaturi de deputatul Oana Vladuca, a participat la un eveniment festiv, la Caminul Cultural din comuna Candesti, in cadrul caruia opt familii au fost premiate cu ocazia implinirii a 50 de ani de casatorie. Acestora le-au fost acordate diplome…

- Joi dimineața, incepand cu ora 11.00, la Vinerea și Cugir au avut loc, in organizarea Consiliului Local, al Primariei și Casei de Cultura din Cugir, manifestari dedicate Eroilor, care au pierit pe campurile de lupta in cele doua razboaie mondiale. Evenimentul a debutat la ora 11.00, pe ritmurile Fanfarei…