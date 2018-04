Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul Adrian Ungur, locul 500 ATP, l-a invins pe Lamine Ouahab, locul 572 ATP, scor 6-0, 7-6 (7/3), iar Romania conduce Maroc, scor 2-0, in intalnirea contand pentru turul al doilea al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis.

- Echipa masculina de tenis a Romaniei conduce formatia Marocului cu scorul de 2-0, dupa ce Adrian Ungur l-a invins pe Lamine Ouahab cu 6-0, 7-6 (3), in turul al doilea al Grupei a II-a, zona Europa-Africa a Cupei Davis, sambata, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, scrie NEWS.RO . Citeste si:…

- Marius Copil, aflat pe locul 84 in clasamentul ATP, va juca impotriva lui Amine Ahouda, locul 699 ATP, sambata, in primul meci al intalnirii de Cupa Davis Romania - Maroc, care va fi IN DIRECT la Digi Sport. In al doilea meci dintre Romania și Marco se vor intalni, Adrian Ungur, locul 500…

- Fara Horia Tecau în echipa, România va trebui sa înfrunte Marocul în zilele de 7 și 8 aprilie. Sâmbata de la ora 12.00, primul meci va fi între Marius Copil și Amine Ahouda. Al doilea meci al zilei va fi între Adrian Ungur și Lamine…

- Marocanii sunt optimiști inaintea meciului cu Romania din Cupa Davis. Capitanul nejucator al echipei de tenis a Marocului, Mehdi Tahiri, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca e posibil ca echipa lui sa castige meciul cu Romania, desi nu este favorita. “E posibil sa castigam, e posibil…

- ROMANIA MAROC CUPA DAVIS. Marius Copil, locul 84 ATP, Adrian Ungur, locul 500 ATP, Horia Tecau, locul 12 ATP la dublu, Florin Mergea, locul 79 ATP la dublu, si Dragos Dima, locul 451 ATP, formeaza echipa de Cupa davis a Romaniei. CUPA DAVIS ROMANIA - MAROC se va disputa la Sala Polivalenta…

- Marius Copil, locul 94 ATP, l-a invins, duminica, pe Ugo Nastasi, fara clasament ATP, cu scorul de 6-1, 6-1, si a adus victoria Romaniei in fata Luxemburgului, cu scorul de 3-1. Intalnirea, care a insemnat debutul lui Gabriel Trifu in functia de capitan nejucator al tricolorilor, a contat pentru turul…