RB Salzburg a cucerit pentru a 7-a oara in ultimii noua ani Cupa Austriei, dupa o finala caștigata ușor: 5-0 cu Lustenau, o echipa de liga secunda. Pentru Red Bull Salzburg, aceasta finala a Cupei Austriei (a 7-a cucerita in ultimii noua ani) a fost o joaca de copii. A caștigat ușor ultimul act: 5-0 cu Lustenau, locul 7 in liga secunda (Szoboszlai 19, Stumberger 21 autogol, Okafor 53, Ashimeru 65 și Koita 79). ...