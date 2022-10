Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla ceva. Un act artistic. Cineva canta o balada la vioara in Centrul Vechi. La cateva sute de metri, altcineva, canta live, voce & chitara, una dintre piesele mele preferate – “The Sound of Silence” (Simon & Garfunkel). Ma opresc parca hipnotizata și ma așez pe treptele primitoare din fața…

- Astazi, 5 octombrie, a inceput perioada de inscriere in programul Diversity Visa DV-2024 (Loteria Vizelor), anunța Departamentul de Stat al SUA. Perioada de inregistrare va fi in intervalul 5 octombrie – 8 noiembrie 2022. Totul se va desfașura exclusiv in format electronic, nefiind acceptate cereri…

- Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii a Universitatii din Bucuresti scoate la concurs 53 de locuri la buget la concursul de admitere la master, in sesiunea din luna septembrie. Inscrierile la concurs se vor face exclusiv online, pe site-ul facultatii.FJSC precizeaza ca perioada de inscriere…

- S-au lansat inscrierile pentru cea de-a noua ediție a programului Seeds for the Future derulat in București de Huawei Romania pentru studenții pasionați de tehnologie. Ediția 2022 se va desfașura in perioada 19-26 septembrie, iar studenții pasionați de știința și tehnologie din toata țara pot aplica…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca, incepand de marti, unitatile administrativ-teritoriale care doresc sa participe in cadrul Programului Iluminat Public isi pot crea conturile de utilizator in aplicatia informatica pusa la dispozitie pe site-ul AFM. Ulterior, incepand cu data de 19 august…

- In perioada 12-15 septembrie, Acțiunea COST NET4 Age-Friendly organizeaza la București prima sa Școala europeana de vara destinata profesioniștilor, doctoranzilor și tinerilor cercetatori din cele 39 de țari participante in cadrul rețelei (CA19136 – International Interdisciplinary Network on Smart Healthy…

- Ministerul Apararii Naționale prin intermediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Salaj a inceput inscrierile pentru cursurile de formare a ofițerilor in activitate, sesiunea a II-a, specialitatea militara EDUCAȚIE FIZICA, care se va desfașura in perioada 10.10.2022-16.06.2023…