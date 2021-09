Cupa ACS Kinder 2021 ACS Kinder la categoria de varsta 2009 și CSC GHIRODA la categoriile 2011 și 2013 sunt marele caștigatoare ale trofeelor primei runde a Cupei Kinder 2021. Competiția s-a derulat incepand de ieri, 2 septembrie, intr-un sistem de joc cu partide scurte, pentru a putea permite echipelor sa intalneasca cat mai mulți adversari. Astfel, azi s-a ajuns in faza finalelor mici și mari, dupa ce fiecare echipa... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai mari turnee de fotbal juvenil din țara, Cupa Kinder, va debuta joi, 2 septembrie, la Tg. Mureș și va reuni 96 de echipe din intreaga țara. Competiția, ajunsa la cea de-a 14-a ediție, se va desfașura defalcat, in perioada 2-3 septembrie fiind programate turneele categoriilor de varsta…

- WMOC 2021 campionatul mondial masters orientare din Ungaria s-a desfasurat in locatiile Velence, Szekesfehervar, Csakvar in perioada 6-13 august. Au participat peste 1500 de concurenti din 33 de tari, printre care si patru sportivi de la Maratin Rivulus Dominarum. Competitia a debutat cu proba de calificari…

- La sediul Federației Romane de Fotbal se va desfașura marți, 17 august, incepand cu ora 12:00, tragerea la sorți a programului competițional al Ligii a III-a de fotbal, ediția 2021-2022. Competiția va reuni la start 100 de echipe, care vor fi repartizate in 10 serii a cate 10 formații, urmand a se derula…

- Roș-albaștri s-au impus in primul meci amical, astazi, pe terenul din Rușii Munți, in compania echipei locale. ASA Targu-Mureș a invins cu scorul de 4-1 (3-1). Pentru targumureșeni au marcat Raul Bocicor (2 goluri), Cristian Tinca și Cosmin Mileșan. Golul gazdelor a fost reușit de Laurențiu Moldovan.…

- Aleșii județeni au aprobat, intr-o ședința ordinara de lucru care a avut loc in luna iunie, alocarea din bugetul județean a sumei de 20.000 de lei pentru organizarea la Targu Mureș a Finalei Campionatului Național de Box la Seniori. Competiția este organizata de Asociația Club "Ring Box" și se va desfașura…

- Federația Romana de Handbal organizeaza in sala din Bistrița jocurile din optimile de finala, respectiv sferturile de finala ale acestei competiții, ediția 2020-2021. Ele se vor disputa in 24/25 august atat in Sala Polivalenta cat și in cea a Liceului cu Program Sportiv din Bistrița. Competiția se va…

- Ediția Technovation din acest an a numarat aproximativ 5.900 de fete care au dezvoltat 1.700 de aplicații mobile menite sa rezolve problemele reale din comunitațile lor. Reprezentand peste 60 de țari, fetele au folosit tehnologia pentru a rezolva problemele cu care se intalnesc adesea, inclusiv violența…

- Dupa un an de pauza forțata, impusa de pandemie, Baia Mare Beach Handball Challenge, cel mai vechi și cel mai mare turneu de handbal pe plaja din Romania și, totodata singurul care se desfașoara pe o arena amenajata in centrul unui oraș, se disputa in perioada 25-27 iunie. Competiția se desfașoara pentru…