- SCM Gloria Buzau a pierdut primul sau meci in acest sezon al Ligii Nationale de handbal feminin, 26-31 (13-18) cu CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, chiar pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 10-a, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- CSM Bucuresti a invins echipa norvegiana Vipers Kristiansand, detinatoarea trofeului, cu scorul de 27-24 (15-16), duminica, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, desfasurat in Sala Polivalenta din Capitala, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Duminica dimineața, in cadrul etapei a X-a a Campionatului Național Feminin de Handbal pentru Juniori III, in sala de sport a Colegiului Național ”Nicolae Grigorescu” din Campina, CS Campina a intalnit formația Victoria Olteni.

- Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei va infrunta Portugalia, in dubla manșa, pentru un loc la Campionatul Mondial din 2023. Astazi a avut loc tragerea la sorți pentru play-off-ul european de calificare la Campionatul Mondial de handbal feminin din 2023. Turneul final va avea loc intre 30 noiembrie…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a incheiat Campionatul European din 2022 pe locul 12. Miercuri seara, dupa meciul cu Germania, ultimul din competitie, jucatoarele au imbracat in vestiar tricouri albe cu mesajul ”Respect our work”, cu aluzie la deciziile de arbitraj din partida cu Muntenegru,…

- Campioana olimpica en titre, Franta, a invins selectionata Muntenegrului cu scorul de 27-19 (12-9), duminica, la Skopje, intr-un meci din a doua grupa principala a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, anunța news.ro. …

- Dupa o scurta pauza, Campionatul Național Feminin de Juniori III s-a reluat cu etapa a VII-a, in care CS Campina a intalnit in sala Colegiului Național ”Nicolae Grigorescu” formația CSM Ploiești.

- In cadrul etapei a VI-a a Campionatului Național de junioare III, duminica, 23 octombrie, in meciul disputat in sala ”TelGeorge Junior”, din Ploiești, echipa CS Campina a fost invinsa cu scorul de 35-29 (16-13), dupa un meci foarte disputat, de catre echipa CS Activ Prahova Ploiești.