„Cunoșteam bine mecanismele sistemului și slăbiciunile sale”: Azi e ziua lui Ion Iliescu Ion Iliescu, primul președinte al Romaniei dupa debarcarea și executarea lui Nicolae Ceaușescu, implinește azi varsta de 92 de ani. Iliescu a fost presedinte al Consiliului Frontului Salvarii Nationale (CFSN), un organism al puterii de stat din Romania creat in decembrie 1989 ca urmare a Revolutiei. A fost presedinte intre anii 1992-1996 si 2000-2004. “Cunoșteam bine mecanismele sistemului și slabiciunile sale. Mi-am exprimat deschis multe nedumeriri in legatura cu practicile dictaturii, și oamenii ma priveau cu incredere, simțind in mine un om preocupat de a sluji o politica in masura sa ofere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

