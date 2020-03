Cunoscutul scriitor Luis Sepulveda, infectat cu coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa de rugby a României a fost învinsa, sâmbata, în deplasare, cu scorul de 22-11, de selectionata Portugaliei, într-un meci din Rugby Europe Championship, potrivit News.ro.În primul meci din acest an, “stejarii” au fost învinsi cu…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a oferit un interviu, miercuri, la împlinirea a 35 de ani, în care a declarat ca nu se aștepta sa aiba o cariera extraordinara în fotbal, informeaza Mediafax. Întrebat de Canal 11 ce credea în copilarie ca va face la 35 de…

- Un sfarșit de saptamana notabil pentru sportivul Barabas Andras (2003), care a reprezentat Asociația Club Sportiv Ciprian Sfantu Gheorghe, la competiția internaționala de inot open, la Meeting Internacional da Povoa de Varzim, care a avut loc la bazinul olimpic (50m) de la Povoa de Varzim,…

- Un barbat de 37 de ani a murit la Spitalul din Alba, dupa ce avenit la camera de garda cu gatul umflat. Soția susține ca afost lasat sa aștepte cu orele, dar medicii spun ca l-au preluatin 10 minute și a fost consultat, dar afecțiunea a evoluat rapid.Barbatul a murit joi seara la Spitalul de Urgența…

- Satul Covas do Barroso, situat in apropiere de frontiera Portugaliei cu Spania, trece prin ceea ce media a numit o "febra a litiului" provocata de viziuni diferite cu privire la modul cum poate fi protejat mediul inconjurator, transmite Financiar Times potrivit Agerpres Viata din acest sat, amplasat…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma unei furtuni care s-a abatut incepand de joi asupra Spaniei, Portugaliei si Frantei a ajuns sambata la opt. Regiunea urmeaza sa fie afectata de alte vanturi puternice si ploi torentiale zilele urmatoare, relateaza duminica AFP. Furtuna Elsa a continuat…

- Romania U18 se afla in aceste zile in Portugalia, unde participa la un turneu amical cu echipe puternice, ca Spania, Turcia și Portugalia. In primele doua partide, Romania a pierdut cu Portugalia, 2-3, și a facut egal cu Spania, 2-2. In ambele meciuri, „tricolorii” au primit goluri pe final de meci. …