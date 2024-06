Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost reținut in cursul zilei de ieri de catre procurorii DNA, Mihai Rus, șeful IPJ Cluj a fost plasat sub control judiciar și suspendat din funcție.Masuri similare au fost luate pentru șeful Poliției Rutiere județene și pentru doi agenți de la Circulație, care l-ar fi ajutat sa scape nepedepsit…

- Mihai Rus, chestor de poliție și șef al Inspectoratului de Politie Județean (IPJ) Cluj, a fost plasat sub control judiciar. El a fost reținut luni, 17 iunie, pentru 24 de ore pentru ca a incercat sa scape nepedepsit, dupa ce a fost surprins circuland cu viteza, mult peste limita legala.

- Pe numele unui șef de birou și a doi funcționari ai Biroului pentru Imigrari al județului Caraș-Severin, precum și a unui om de afaceri, procurorii... The post Rețineri și control judiciar in cazul a trei angajați de la Imigrari, in urma perchezițiilor DNA și DIICOT de ieri de la Arad și alte cinci…

- In dimineața zilei de vineri, in jurul orei 04:00, procurorii Direcției Generale Anticorupție (DGA) Buzau, sprijiniți de trupele speciale ale IPJ Buzau, au descins la domiciliul consilierului PSD din Ramnicu Sarat, Nelu Grigoraș, precum și la un punct de lucru deținut de acesta Descinderile au avut…

- In dimineața zilei de vineri, in jurul orei 04:00, procurorii Direcției Generale Anticorupție (DGA) Buzau, sprijiniți de trupele speciale ale IPJ Buzau, au descins la domiciliul consilierului PSD din Ramnicu Sarat, Nelu Grigoraș, precum și la un punct de lucru deținut de acesta Descinderile au avut…

- B1.ro Fostul șef al SRI, Florian Coldea, a fost pus sub control judiciar pe cauțiune de 500.000 de lei, iar in maxim 7 zile trebuie sa o achite. Aceeași masura a fost aplicata și pentru generalul in rezerva Dumitru Dumbrava și avocatul Doru Traila. Coldea, audiat 15 ore la DNA Florian Codlea a ieșit…

- Alin Demetrian, fostul manager al Spitalului de Urgența din Craiova, a fost acuzat ca ar fi intervenit chirurgical in cazul unei paciente, deși se afla sub control judiciar, iar magistrații dispusesera in cazul sau ca nu-și mai poate desfașura activitatea de medic chirurg.

- Poate fi considerata coaja de banana „botox natural”, așa cum e promovata de un nou trend pe TikTok? Metoda nu este atat de inutila pe cat ar putea crede scepticii, dar nici miraculoasa, cum sugereaza unii influenceri.