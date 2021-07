Peter R de Vries, un cunoscut jurnalist olandez de investigații, a fost impușcat marți noaptea, la Amsterdam, la scurt timp dupa ce a avut o intervenție in cadrul unei emisiuni televizate.Trei suspecți au fost arestați de poliția olandeza. De Vries (foto), 64 de ani, a fost impușcat de mai multe ori de un comando de asasin și a fost ranit la cap. El a fost transportat in stare grava la spital. Investigatorii cred ca unul dintre indivizi este cel care a tras inspre Peter R. de Vries, spitalizat in stare grava dupa atac. Poliția nu a oferit un eventual motiv al gestului. Martorii au auzit mai multe…