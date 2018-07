Stiri pe aceeasi tema

- Antoine Griezmann a devenit campion mondial alaturi de naționala Franței, insa la conferința de presa de dupa finala cu Croația, la cererea unui fotograf, a purtat pe umeri drapelul Uruguayului. Relația lui Griezmann cu celeștii este una foarte cunoscuta, el declarand in numeroase randuri ca Uruguayul…

- Cel putin 149 de persoane au murit si alte 180 au fost ranite, in urma exploziei unei bombe in timpul unei reuniuni electorale organizata vineri in orasul Mastung, in sud-vestul Pakistanului, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Daca ești diagnosticat cu alergii, este bine sa știi ca exista și in natura soluții care dau rezultate in combaterea simptomelor acestora.Una dintre plantele cu acțiune eficienta contra alergiilor este coacazul-negru (muguri), folosita mai ales sub forma de extract.

- Cautarile persoanelor disparute in jurul vulcanului Fuego din Guatemala au fost ingreunate de noi explozii si scurgeri de lava, la trei zile dupa eruptia spectaculoasa care s-a soldat cu cel putin 99 de morti si 200 de disparuti, potrivit unui nou bilant, scrie Agerpres.

- Incident violent intr-o parcare din orasul american Philadelphia: un sofer a lovit cu un ciocan vehiculul unui altui barbat cu care a avut un conflict in trafic. Ciudat este ca victima atacului nu s-a prezentat la politie.

- Șapte barbați au fost depistați ieri de Serviciul pentru Imigrari al judetului Vrancea, lucrand la negru in cadrul unei societați din Focșani. Potrivit unor surse, barbații lucrau in construcții. Cinci dintre cele șapte persoane ar fi cetațeni din Republica Moldova, iar alți doi ar…

- Secretele lui Tibi Ușeriu, romanul care a facut istorie la Polul Nord. Cunoscutul alergator de anduranța și ultramaratonist dezvaluie amanunte incredibile din viața lui, in cadrul emisiunii “Acces Direct”. Ușeriu va vorbi și despre maratonul de la Cercul Arctic pe care il domina de trei ani de zile,…

- Cum ingrijesti parul negru ca sa ramana lucios si sanatos in timpul verii Conform specialistului, desi este mai usor de protejat decat culorile deschise, el necesita o atentie deosebita. In acelasi timp, nuanta nu este indicata celor cu parul rar sau cu varsta de peste 40 de ani. Problemele parului…