- Comisarul sef al Garzii de Mediu Galati, Marian Daniel Mocanu, a decedat la doar 42 ani. In ultimele zile a fost internat la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta din Galati dupa infectarea cu SARS-CoV-2.

- O a patra persoana cu COVID dintre cele transferate in cursul diminetii de la Spitalul din Targu Carbunesti la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu a decedat. Este vorba despre o femeie de 62 de ani, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Mihaela Ticleanu.Potrivit acesteia, femeia a…

- Un tanar in varsta de 32 de ani a ajuns la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava in noaptea de marți spre miercuri, cu infarct provocat de Covid. Purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Dan Teodorovici, a declarat ca este vorba despre un tanar fara antecedente ...

- Situație disperata la Craiova. 30 de pacienți așteapta un loc in secția de Terapie Intensiva COVID. Medicii sunt copleșiți in acest moment. Aceștia spun ca nu s-au mai confruntat niciodata cu o astfel de situație. „Nu am avut niciodata atat de mulți pacienți in stare grava”, a spus managerul…

- Este doliu in muzica. Petrica Cercel a murit. Anunțul a venit la scurt timp dupa ce familia acestuia a anunțat ca artistul se afla intrenat in stare grava la spital, in secția ATI, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Din primele informații se pare ca Petrica Carcel s-a stins dupa ce s-a infectat cu noul…

- Barbatul se afla in stare grava la Spitalul Curteanu, la secția de Oncologie. Sufera de cancer la plamani, iar sangele sau nu mai produce globule roșii, iar cele albe sunt atacate de o infecție agresiva.

- Unul dintre consilierii IPS Calinic s-a imbolnavit de Covid-19 și se afla internat la Terapie Intensiva in Spitalul Județean de Urgența "Sf. Ioan cel Nou" Suceava. Consilierul arhiepiscopului este in varsta de 47 de ani și, potrivit unor surse din randul clerului, era nevaccinat ...